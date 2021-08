Poging twee: Boeing Starliner vanavond richting ISS

Vanavond is het dan zo ver. Boeing gaat voor de tweede keer proberen om hun nieuwe ruimteschip, de Starliner, naar ISS te sturen. Bij de eerste poging, in 2019, werd ISS nooit bereikt.

NASA is de van plan om de komende jaren twee soorten ruimtecapsules in te huren. De Crew Dragon, van SpaceX, en dus een van Boeing, de CST-100 Starliner. De Crew Dragon van SpaceX heeft zich bewezen, de ruimtecapsule heeft al drie bemanningen naar het ISS gebracht. Nu is het zaak aan Boeing om zichzelf te bewijzen. En dat is hard nodig. Succes bij de onbemande ruimtevlucht van vanavond is cruciaal voor Boeing.

In 2019 leek Boeing het succes ten opzichte van SpaceX in eigen handen te hebben. De Crew Dragon kampte met motorische problemen. Bij een test ontplofte de capsule zelfs. Maar toen de bal bij Boeing lag ging het ook mis bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer. De capsule bereikte bij een testvlucht succesvol de ruimte, maar door softwareproblemen ging de capsule compleet de verkeerde kant op. Uiteindelijk was er te weinig brandstof aan boord om nog koers te zetten richting het ISS.

Bij de eerste poging landde de Starliner in New Mexico, zonder ISS bereikt te hebben – ©NASA/Bill Ingalls

Softwareproblemen

Het is niet de eerste keer dat Boeing geteisterd wordt door softwareproblematiek. De 737-Max werd maanden aan de grond gehouden door softwareproblemen. Maar expert Ronald Klompe, van het Nationaal Ruimtevaart Museum in het Aviodrome, meldt aan NOS dat deze problemen niks met elkaar te maken hebben. Hij voegt hier wel het volgende aan toe: “Maar ze komen wel voort uit hetzelfde onderliggende probleem. Ze waren té overtuigd van hun eigen kennis en kunde. Er was beknibbeld op de kwaliteitscontrole.”

Maar er valt NASA ook het een en ander te verwijten. Volgens Klompe focuste NASA zich vooral op nieuwkomer SpaceX. Hierbij verzuimde ze om Boeing goed in de gaten te houden. Uiteindelijk kwam NASA wel met 80 aanbevelingen voor Boeing. Deze heeft Boeing inmiddels allemaal toegepast en daarom is de verwachting dat het nu wel moet lukken.

En dat is te hopen voor Boeing. Het bedrijf heeft niet meer het onverwoestbare imago wat het ooit had. Inmiddels is SpaceX een serieuze partij in de ruimtevaart en heeft Boeing nog wel het een en ander te bewijzen.

De lancering is vanavond, rond 19:20 Nederlandse tijd, te volgen via NASA TV. Naar verwachting moet de koppeling morgen om 19:37 gaan plaatsvinden.