Qantas zet tijdelijk 2500 werknemers op straat

Waar in andere delen van de wereld de luchtvaart langzaam aan het herstellen is gaat het in Australië minder goed. Als gevolg van de dominante deltavariant zet Qantas 2500 werknemers tijdelijk op straat.

De deltavariant raast enorm snel door Australië heen. Als gevolg hiervan zitten veel steden in strikte lockdowns. Australië lijkt hierbij terug bij af. In mei dit jaar was het vliegverkeer bijna weer op het niveau van voor de coronacrisis, maar inmiddels is het vliegverkeer weer gekrompen tot slechts 40%. Zeker in de populaire stad Sydney slaat de deltavariant hard toe. Naar verwachting blijft de stad nog zeker drie en een halve week in lockdown. Maar de CEO van Qantas, Alan Joyce, verwacht dat de stad wel langer dicht blijft: “Op basis van het huidige aantal gevallen kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de grenzen van Sydney nog ten minste twee maanden gesloten zullen blijven,”

En dus is Qantas genoodzaakt om maatregelen te nemen. In een interne email naar werknemers liet Joyce het volgende weten: “Dit is duidelijk het laatste wat we willen doen, maar we worden nu geconfronteerd met een langere periode van minder vliegen, en dat betekent geen werk voor een aantal van onze mensen.” In juni alleen al werden ongeveer 5000 binnenlandse vluchten geannuleerd. Maar Joyce verwacht dat de vraag weer zal terugkeren en dus betreft het geen permanente ontslagen. Voorlopig staan de 2500 werknemers twee maanden op straat.

Niet voor iedereen steun

De ontslagen werknemers kunnen in aanmerking komen voor een speciale uitkering. Zij krijgen dan 460 euro per week vanuit de Australische overheid. Maar volgens de lokale vakbonden komt meer dan de helft van de ontslagen werknemers niet in aanmerking voor deze uitkering. En dus zitten zij de komende maanden zonder inkomen. Daarnaast besloot Qantas onlangs om de grondafhandeling uit te besteden. Als gevolg hiervan zijn meer dan 2000 grondafhandelingwerknemers niet meer direct betrokken bij Qantas en hebben zij ook geen recht meer op deze uitkering. Dit beleid kan op veel kritiek rekenen van de lokale vakbonden: “Duizenden luchtvaartarbeiders zijn vandaag doodsbang voor de toekomst. Ze worden uit hun baan gezet, en sommigen zullen geen toegang hebben tot steun. Deze slordige beleidsaanpak van de federale regering is niet genoeg voor een vitale sector als de luchtvaart.”