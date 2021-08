Unieke bezoeker op Eelde: 84 jaar oude Lockheed L-12A | Foto’s

Afgelopen maandag landde er een unieke bezoeker op Groningen Airport Eelde. Een 84 jaar oude Lockheed L-12A Electra Junior vloog naar de ‘Luchthaven van het Noorden’. Met registratie N18130 landde het toestel in de namiddag vanuit Leer in Eelde.

Het toestel staat gestationeerd in Hannover, Duitsland en is eigendom van Art Deco Avation. Het is een van de ongeveer tien toestellen ter wereld die nog luchtwaardig zijn. Het toestel is gebouwd door de Amerikaanse fabrikant Lockheed, en heeft een rijke historie. De Lockheed 12-serie was vooral populair bij defensies en werd in eerste instantie gebruikt als zakenvliegtuig. Met het bewapen van het toestel, kwam de L-12A als militaire variant in beeld.



In totaal werden er 130 Electra’s gebouwd, de laatste werd in 1941 geproduceerd. In de jaren vijftig gebruikte Lockheed de naam Electra opnieuw: ditmaal voor haar viermotorige Lockheed L-188 propliner. De originele L-12 wordt sindsdien “Electra Junior” genoemd.

