Boeing stelt lancering Starliner weer uit

Wegens een technisch mankement is de tweede lancering van de Starliner weer uitgesteld voor onbepaalde tijd.

Gisteren was het zo ver. De tweede poging van Boeing om de Starliner naar het ISS te sturen. De eerste poging vond plaats in 2019. Toen werd de capsule wel gelanceerd, maar kon het ruimteschip het ISS niet bereiken door software problemen. NASA is van plan de komende jaren twee soorten ruimtecapsules in te huren. De Crew Dragon van SpaceX en van Boeing de CST-100 Starliner. De Crew Dragon van SpaceX bewees zich al, de ruimtecapsule bracht drie bemanningen naar het ISS. Nu was het zaak aan Boeing zich te bewijzen. Maar helaas liep de lancering niet zoals gepland.

Bij de eerste poging landde de Starliner in New Mexico, zonder ISS bereikt te hebben Р©NASA/Bill Ingalls

Uitgesteld voor onbepaalde tijd

Het bedrijf kondigde na de mislukte lancering aan dat de missie is uitgesteld voor onbepaalde tijd.

“We laten ons werk leiden door data” laat John Vollmer, vicepresident en program manager, weten.“Ons team heeft ijverig gewerkt om de veiligheid en het succes van deze missie te garanderen, en we zullen niet lanceren voordat ons voertuig nominaal presteert en onze teams er zeker van zijn dat het klaar is om te vliegen.”

Volgende updates zullen gegeven worden door NASA en Boeing zodra er meer informatie beschikbaar is.