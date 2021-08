DHL plaatst order voor elektrische vrachtvliegtuigen

DHL heeft een order geplaatst bij de vliegtuigbouwer Eviation voor het eerste volledig elektrische vrachtvliegtuig ter wereld.

Het van oorsprong Israelische Eviation Aircraft heeft samen met de pakketgigant DHL de handen ineengeslagen voor het eerste elektrische vrachtvliegtuig ter wereld. DHL plaatste de allereerste order bij Eviation voor twaalf Alice eCargo planes. Alice zou eind dit jaar al haar eerste testvlucht moeten maken en in 2024 in dienst treden bij DHL.

Wie is Alice?

Alice is een volledig elektrisch vliegtuig dat komt in vracht- of passagiersconfiguratie en wordt bestuurd door slechts één piloot. In het geval van DHL zal het puur gaan om vrachttoestellen. Het toestel kan 1200 kilogram aan lading meenemen over een afstand van 815 km. De laadtijd moet volgens het bedrijf slechts 30 minuten per vlieguur bedragen. Alice moet gaan vliegen op de routes die nu nog bediend worden door zuig- en turbine motoren. Het grote voordeel van elektrische vliegtuigen ten opzichte van vliegtuigen met verbrandingsmotoren is dat elektromotors bijna geen bewegende onderdelen hebben. Dit verminderd onderhoudskosten drastisch en verbeterd de betrouwbaarheid. John Pearson, CEO van DHL Express, liet het volgende weten:

“We geloven sterk in een toekomst met emissievrije logistiek. Daarom volgen onze investeringen altijd hetzelfde doel om onze ecologische voetafdruk te verbeteren. Op onze weg naar schone logistieke operaties speelt het elektrificeren van iedere manier van transport een cruciale rol en draagt significant bij aan onze algemene duurzaamheidsdoelen voor nulemissie. DHL Express, opgericht in 1969, staat al decennia bekend als pionier in de luchtvaartindustrie. We hebben nu de perfecte partner gevonden met Eviation omdat zij hetzelfde doel delen als ons en samen stijgen we op richting een nieuw tijdperk van duurzame luchtvaart.”

Omer Bar-Yohay, CEO Eviation, kijkt uit naar de samenwerking met DHL:

“Vanaf dag één hebben we ons een gedurfd doel gesteld om de luchtvaartindustrie te transformeren en een nieuw tijdperk te creëren met elektrische vliegtuigen. Samenwerken met bedrijven zoals DHL, die de leiders zijn in duurzame e-cargo transport, is een bewijs dat het elektrische tijdperk aangebroken is. Deze aankondiging is een belangrijke mijlpaal in onze zoektocht om de toekomst van vliegen over de hele wereld te transformeren.”