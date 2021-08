Een nieuwe ontwikkeling in de luchtvaart: de Lilium Jet

Azul Airlines heeft interesse om 220 eVTOL-vliegtuigen te kopen bij het Duitse bedrijf Lilium. Wat is het verhaal achter deze elektrische luchttaxi’s?

Toekomst

Het lijkt misschien nog toekomstmuziek: kleine tot middellange afstanden vliegen in een klein elektrische toestel. Toch begint het aardig dichtbij te komen. Azul Airways gelooft er in ieder geval in en wil in 2025 beginnen met de operatie van deze toestellen. Daarvoor plaatste de luchtvaartmaatschappij een order bij Lilium die nog verder moet worden uitonderhandeld. Lilium begon in 2015 met het ontwerpen van een elektrische luchttaxi voor vijf tot zeven passagiers. Met dit toestel dat zowel verticaal kan opstijgen als landen (eVTOL), stapte Lilium in de markt van Urban Air Mobility (UAM)

Lilium Jet

De specificaties van het toestel zijn veelbelovend. De jet kan snelheden bereiken tot maximaal 280 km/h en afstanden overbruggen tot 280 kilometer. Maar het waarmaken van deze specificaties gaat lastig worden. Het centrale probleem van elektrische luchtvaart zit in de batterijen die genoeg vermogen moeten leveren en niet te zwaar mogen zijn. Tot op de dag van vandaag hebben ingenieurs moeite met het vinden van een relatief lichte en compacte batterij die eveneens veel vermogen kan leveren. Zonder toepassing van nieuwe technieken durven de ingenieurs van Lilium het toch aan. De batterijen die nodig zijn voor de jet, zijn met de bestaande productieprocessen te produceren. De eerste testen van het toestel pakten veelbelovend uit waardoor alles erop lijkt dat Lilium haar beloftes kan waarmaken.

Volgens het bedrijf wordt een ticket voor een vlucht niet duur. Een vlucht van Manhattan, New York, naar John F Kennedy airport, die overigens maar tien minuten duurt, zal ongeveer zestig euro gaan kosten.

Zo moet een ‘vertiport’ eruit gaan zien © Lilium

Ontwerp

Door het slimme ontwerp heeft het vliegtuig in kruisvlucht slechts tien procent motorvermogen nodig. Alleen bij het verticaal opstijgen en landen wordt meer van de motoren gevraagd. Dit is te danken aan het unieke ontwerp van het toestel. Zo heeft de Lilium Jet vleugels met roterende elektromotoren. Op deze vier vleugels zijn over de volledige breedte motoren geplaatst. De achtervleugel heeft een spanwijdte van elf meter, de voorvleugel van vier meter. De motoren op de vleugels kunnen meedraaien waardoor het toestel in balans blijft en kan sturen. Het toestel beschikt niet over de gebruikelijke stabilo, staart en hoogteroer maar houdt balans door de op de vleugels gemonteerde motoren. Dat zijn er maar liefst 36.

Een Lilium Jet tijdens een testvlucht © Lilium

Door gebruik te maken van meerdere kleinere elektromotoren is het toestel veel responsiever in vergelijking met grotere motoren. Het voordeel van kleinere motoren is dat zij veel sneller van vermogen kunnen veranderen. Zo kunnen de motoren van de Lilium Jet binnen één seconde van nul procent vermogen naar honderd procent vermogen gaan. Daarnaast kan door de plaatsing van de motoren het vleugeloppervlak verlaagd worden. Dat resulteert weer in vermindering van weerstand. Dit maakt de Lilium Jet zeer efficiënt.

Veilige comfortabele reis

Het toestel is bovendien erg veilig. Doordat de jet over 36 motoren beschikt is het niet gevaarlijk als er een uitvalt. Dan zijn er immers nog steeds 35 over en komt het vliegtuig, en zijn passagiers, niet in gevaar. Daarnaast streeft Lilium ernaar het vliegtuig zo simpel mogelijk te houden qua systemen. Zo beschikt het niet over een hydraulisch systeem. Evenmin zijn er versnellingsbakken of dergelijke aanwezig. Dit maakt de productie niet alleen een stuk makkelijker en goedkoper, het maakt de machine ook veiliger: volgens het bedrijf vijftien keer zo veilig als een auto. Door de kleine elektrische motoren is de Lilium Jet ook nog eens erg stil. De cabine biedt ruimte voor een piloot en zes personen. Een reis met de eVTOL-jet belooft comfortabel uit te pakken.

De motoren van de Lilium Jet © Lilium

Voor de certificering van de jet werkt Lilium samen met Honeywell om aan bepaalde onderdelen te komen. Deze zijn al gecertificeerd. Het is dan ook aan de regelgevers om zich klaar te maken voor een nieuw tijdperk in de luchtvaart. Want de techniek, en ook de luchtvaart zelf, is er klaar voor. Naar verwachting is de wetgeving omtrent Urban Air Mobility rond 2025 effectief.