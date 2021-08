Oude verkeerstoren Eelde krijgt nieuw leven

De oude verkeerstoren van Groningen Airport Eelde wordt omgebouwd naar een Tiny House in de Leeuwarder wijk Techum.

De voormalige verkeerstoren werd overgenomen door restaurateur en vormgever Ronald van der Zwaag. Nadat hij het gebouw voorbij zag komen op marktplaats zag de meubelmaker een kans. De bouw is nu inmiddels gestart in Leeuwarden. Hier wordt de toren omgebouwd tot Tiny House. Inclusief windvanger.

Tiny House

Een Tiny House is huis waar je genoeg neemt met genoeg. Dat betekent dat de woning wordt gebouwd om bewoners een zo’n comfortabel mogelijk leven te geven met zo min mogelijk ruimte. Een beetje dezelfde filosofie als bij een vliegtuig ontwerp. De nadruk ligt in beide gevallen op het efficiënt gebruiken van ruimte. Zwaag heeft al een eerdere Tiny House ontworpen gebaseerd op de verkeerstoren. Deze is inmiddels ook al in aanbouw. Naast dit huis is nu ook de voormalige verkeerstoren van Eelde geplaatst. Beeldmateriaal van de geplaatste toren is te zien in dit artikel van Omrop Fryslân.

Een verkeerstoren Tiny House in aanbouw © dezuidlanden.nl

Concept ontwerp van de Tiny House © Ronald van der Zwaag

Op afstand bestuurd

Een verkeerstoren op Airport Eelde is in de toekomst misschien helemaal niet meer nodig. De luchtverkeersleiding op de vliegvelden van Groningen en Maastricht wordt vanaf eind 2021 gedaan vanaf Schiphol. Op beide regionale luchthavens komt een ‘remote tower’ te staan, waarbij camera’s het beeld vanuit de toren weergeven. Saab gaat de torens bouwen voor Luchtverkeersleiding Nederland. De camera’s zijn inmiddels al geïnstalleerd op Airport Eelde.