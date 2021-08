Tien mensen met Schiphol-pas verdacht van grote cocaïne smokkel

In de afgelopen weken zijn zeven personen opgepakt die verdacht worden van een grote cocaïne smokkel. Het merendeel was in bezit van een Schiphol-pas. Deze pas is enkel voorbehouden aan personeel op en rondom de luchthaven, en geeft hun toegang tot kritieke plekken op de luchthaven.

Grote vondst

Afgelopen voorjaar werd 321 kilo drugs op Schiphol onderschept. Het CargoHarc-team (een samenwerkingsverband van de Koninklijke Marechaussee, FIOD en Douane onder leiding van het Openbaar Ministerie) startte direct een onderzoek. De Koninklijke Marechaussee meldt dat de personen worden verdacht van witwassen, (voorbereidingshandelingen voor) invoer van harddrugs of een combinatie daarvan. Eerder werden al zes personen opgepakt. Van de in totaal dertien verdachten, zijn er tien in bezit van een Schiphol-pas. Bij welk bedrijf zij werkzaam zijn is niet bekend gemaakt.

Waarde van 16 miljoen euro

Niet alleen is een grote hoeveelheid cocaïne gevonden. Er zijn ook auto’s, tientallen dure handtassen, merkkleding, horloges, gegevensdragers en geld in beslag genomen. De straatwaarde van de 321 kilo cocaïne was zo’n 16 miljoen euro. Relatief gezien komt drugssmokkel op Schiphol weinig voor, doorgaans wordt de Rotterdamse haven hiervoor aangewend.