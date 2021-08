Waarom maatschappijen opzettelijk overboeken

Het lijkt compleet tegen alle wetten van de logica in: maatschappijen die meer tickets verkopen dan dat ze daadwerkelijk aan stoelen beschikbaar hebben. Toch zit hier een logica achter.

Stel, je zit in het vliegtuig klaar voor vertrek. Maar vlak voordat de deuren dichtgaan roept de bemanning om of er mensen vrijwillig het toestel willen verlaten. Dit klinkt misschien raar, maar soms gebeurt het, veelal omdat er sprake is van overboeking. In dat geval heeft de maatschappij in kwestie meer tickets voor een vlucht verkocht dan dat er stoelen beschikbaar zijn. Waarom een maatschappij dat doet?

Het heeft alles te maken met lege stoelen, die zijn funest voor maatschappijen. Elke lege stoel in een vlucht is er een te veel. De marges in de luchtvaart zijn erg klein. Daarom hebben maatschappijen er belang bij zo veel mogelijk mensen in een vliegtuig te stoppen. Ze willen een zo hoog mogelijke load factor (bezettingsgraad van de stoelen). Geregeld komt het voor dat passagiers niet komen opdagen voor een vlucht. Ze halen hun verbinding niet of ze verschijnen simpelweg niet en hebben hun vlucht daarbij niet geannuleerd. De stoelen die daardoor leeg blijven hadden dus gevuld kunnen zijn. Weggegooid geld.

No-shows

In luchtvaartjargon heten passagiers die niet komen opdraven no-shows. En die zijn er meer dan je zou denken. Maatschappijen houden met deze passagiers rekening door meer tickets te verkopen dan dat er stoelen zijn. En op jaarbasis zijn dat aardig wat stoelen die maatschappijen ‘dubbel’ verkopen. Zo geeft British Airways toe dat zij jaarlijks 500.000 stoelen overboeken. Dat resulteert erin dat jaarlijks van 24.000 mensen wordt verlangd dat zij niet meegaan op de betreffende vlucht. En dat zijn getallen van slechts één maatschappij. Wat maatschappijen dus doen is opzettelijk meer tickets verkopen omdat ze ervan uitgaan dat een deel van de passagiers toch niet komt opdagen. Deze eigenlijk lege stoelen worden dan gevuld door mensen die in principe dubbel geboekt hebben. Dit principe werkt goed voor maatschappijen. Ze bepalen deze overboekingen aan de hand van statistiek. Er wordt over enorme databases met passagiersinformatie beschikt. Per route kan het gemiddelde aantal no-shows erg verschillen. Op grond van deze info bepaalt een maatschappij hoeveel tickets zij ‘teveel’ verkopen.

Legaal

Wellicht komt het als illegaal over dat maatschappijen passagiers soms van een vlucht halen ondanks dat zij wel een ticket hebben voor die vlucht in kwestie. Maar het is volledig legaal. Overboekingen kunnen echter verkeerd aflopen wanneer passagiers weigeren te worden omgeboekt. Hoewel de meeste luchtvaartmaatschappijen ernaar streven overboekingsproblemen op te lossen voordat passagiers aan boord beginnen te gaan, komt het voor dat dit uit de hand loopt. Dit was het geval in 2017 op een United Airlines vlucht van Chicago naar Louisville. Een man werd met geweld van de vlucht verwijderd in het bijzijn van de overige passagiers. Het was schrijnend voor alle betrokkenen en een ongelooflijk slechte pers voor United Airlines. Het is uiteraard geen goede manier om passagiers te laten zien dat je om hen geeft. Passagiers die geweigerd worden voor een vlucht hebben wel recht op een compensatie die tot 600 euro kan oplopen. Reden waarom sommige reizigers daarom bereid zijn hun stoel te verlaten en met een volgende vlucht mee te gaan.

Toch hoeft u zich geen zorgen te maken dat u bij een komende vliegreis zonder pardon uit het vliegtuig wordt gewerkt. De kans dat dit daadwerkelijk gebeurt is heel klein. Om die kans zo klein mogelijk te maken kunt u twee dingen doen: zo vroeg mogelijk inchecken en voor vertrek een stoel kiezen.