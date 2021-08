Boeing 737 landt loeihard na late waarschuwing | Video

Een Boeing 737-300 van Tri-M.G. Intra Asia Airlines maakte 12 juli een harde landing. Het toestel ontving vrij laat een waarschuwing, meldt AVHerald.

Het vrachtvliegtuig met registratie PK-YGW was onderweg van Kolkata in India naar Paro in Bhutan. Vlak voordat de piloten landden op landingsbaan 33 kreeg de Boeing 737-300 een ‘bank angle’-waarschuwing. Dit is simpelweg een attitudewaarschuwing. Daarna ontving het ook nog een melding van het Ground Proximity Warning System (GPWS). Dat krijgt de piloot als het vliegtuig tegen de grond of obstakel dreigt aan te vliegen. Tijdens de harde landing maakte de co-piloot een video met zijn telefoon, blijkt uit de video.

Harde landing

Ondanks de waarschuwingen besloten de piloten van de Boeing van Tri-M.G. Intra Asia Airlines tóch te landen. Dat ging minder soepel dan normaal. Het vliegtuig maakte een loeiharde landing. Het toestel stond ongeveer zestien uur aan de grond en vertrok daarna richting Bangkok in Thailand. Het vliegtuig bracht volgens Unicef Moderna-vaccins naar Bhutan.

Boeing maakt veel bochten

Op de video is te zien dat de Boeing 737-300 van Tri-M.G. Intra Asia Airlines nog een aantal bochten maakt voordat hij wil landen. Op Flightradar24 is ook te zien hoe het toestel richting de landingsbaan in Paro slingert.

Boeing 737-piloot filmt harde landing met telefoon. © AVHerald