FNV wil actie: De straf moet impact hebben

Het aantal incidenten aan boord van een vliegtuig neemt toe. Vakbonden VNC en FNV willen daarom dat er actie ondernomen wordt.

Luchtvaartinspectie ILT registreerde tussen januari en juli 282 meldingen. Daarvan had de helft te maken met de coronamaatregelen die passagiers in het vliegtuig niet naleefden. Bovendien komt het ook regelmatig voor dat passagiers te veel alcohol gedronken hebben. Begin augustus annuleerde Transavia een vlucht toen een passagier een onenigheid kreeg met het cabinepersoneel.

Coronamaatregelen in vliegtuig niet nageleefd

Chris van Elswijk, die zelf ook als purser bij KLM werkt én daarnaast voorzitter van cabinebond VNC is, laat weten dat niet iedereen zich in het vliegtuig aan de coronamaatregelen houdt. ‘’Je moet de hele tijd kijken of passagiers een mondkapje op hebben. Het gaat om hún gezondheid en die van ons. Aan boord kun je geen 1,5 meter afstand houden, dus moet het mondkapje op. Dat zijn de richtlijnen van de overheid, niet van ons’’, legt hij uit tegenover het Algemeen Dagblad.

Daardoor moet het cabinepersoneel zich ook weer meer inspannen. ‘’Het geeft extra werkdruk om steeds weer mensen aan te spreken. Een enkele keer weigeren mensen. En soms loopt het zo uit de hand dat mensen van boord gehaald moeten worden.”

FNV baalt dat mensen alsnog kunnen vliegen

Passagiers die zich op vluchten misdragen worden door maatschappijen op een zogeheten ‘no-flylijst’ gezet. Tóch is het niet zo dat zij helemaal niet meer mogen vliegen, tot ongenoegen van FNV-bestuurder Birte Nelen. ‘’Ons is al jaren een doorn in het oog dat mensen die bij de ene maatschappij op de zwarte lijst komen vrolijk kunnen doorvliegen met andere maatschappijen. Een vliegverbod mag volgens de Europese privacyregels niet worden uitgewisseld.”

Van Elswijk is het daar helemaal mee eens. ‘’De regering moet uitwisseling van gegevens mogelijk maken. Dat proberen we al heel lang in Den Haag en Brussel voor elkaar te krijgen.”

Vaak geen straf voor passagiers

Vorig jaar greep de marechaussee 101 keer in na onrust in een vliegtuig. Vaak volgen er daarna geen rechtszaken. ‘’Er moeten duidelijker richtlijnen vanuit de overheid komen wat er gebeurt als men zich niet aan de regels houdt. De straf moet impact hebben’’, stelt Nelen voor.

Van Elswijk weet niet of hier ooit een einde aan komt. ‘’Ik vraag me oprecht af of dit helemaal uit te bannen is. Het is ook een maatschappelijk verschijnsel’’, besluit hij.