Nederland stuurt Chinook-helikopters naar Albanië

Nederland gaat Albanië helpen bij het bestrijden van bosbranden. Dat doen ze door middel van 2 Chinook-transporthelikopters, dat meldt het Ministerie van Defensie.

Donderdag vertrekt de eerste helikopter richting het zuiden van Europa. De andere vliegt daar vrijdag heen. De Chinooks zijn voorzien van een ‘bambi bucket’. Dit is een zak waar 10.000 liter in kan om de bosbranden te blussen. Naast de helikopters uit Nederland stuurt Tsjechië ook een blushelikopter naar Albanië.

Deze helikopters zijn erg in trek. Ze kunnen immers boven gebieden vliegen waar de brandweer niet kan komen. De Chinook-helikopters halen het water uit de Golf van Vlorë. Deze golf ligt als het ware in een inham van de westkust van Albanië en grenst aan de Adriatische Zee.

Bosbranden in Zuid-Europa

Waar de staat Californië vorig jaar september te maken had met bosbranden, is nu Zuid-Europa aan de beurt. De hoge temperaturen zijn de oorzaak daarvan. Veel mensen in landen als Turkije en Italië zijn geëvacueerd. In Albanië woeden op het schiereiland in het natuurgebied in de omgeving van de stad Vlorë ook hevige bosbranden. Zaterdag beginnen de Nederlanders in Albanië met het blussen van deze branden.

De autoriteiten in Albanië vroegen via een samenwerkingsverband van de Europese Unie om hulp. Sigrid Kaag, demissionair minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, vindt dat Nederland Albanië moet helpen.“Met andere landen werken we samen aan het blussen van de branden in Zuid-Europa: om menselijk leed te voorkomen en natuurgebieden te redden”, geeft ze aan in het persbericht van het Ministerie van Defensie.

Vuur niet verder Albanië in

Bovendien vindt demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten het goed dat Nederland Albanië een handje gaat helpen. Op die manier kunnen de bosbranden niet verder de bewoonde wereld inkomen. “Goed dat we ook vanuit Nederland Albanië terzijde kunnen staan en we als Defensie kunnen helpen in het bestrijden van de bosbranden in een uniek natuurgebied”, licht ze toe in datzelfde persbericht.