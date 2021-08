Bijzonder: WestJet landt voor het eerst op Schiphol

WestJet is vrijdagmiddag voor de eerste keer geland op Schiphol. Redacteur Sander Lamers was namens Up in the Sky aanwezig bij de inaugurele vlucht naar Amsterdam van de Canadese luchtvaartmaatschappij.

Halverwege juni werd bekend dat Westjet met ingang van 6 augustus twee keer per week (maandag en vrijdag) tussen Calgary en Schiphol zal vliegen. Vanaf september neemt dat aantal toe tot drie. Met vliegnummer WS20 vertrok de Dreamliner 787-900 vanuit Canada richting Amsterdam waar het toestel rond de klok van 13:30 uur arriveerde. Om 15:30 uur vliegt de WS21 weer terug naar Calgary. Het is de tweede keer in korte tijd dat Schiphol een nieuwe luchtvaartmaatschappij verwelkomt.