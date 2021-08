Elbers ziet alternatief voor wegvallen NOW-steun

Pieter Elbers wil met hogere inkomsten het wegvallen van de NOW-steun per 1 oktober compenseren. Het is nog wel de vraag of dat gaat lukken.

Na de harde financiële klappen door de coronacrisis is de luchtvaartsector inmiddels weer voorzichtig aan het herstellen. ‘’De economie is weer een stuk verder. De regeling is ingezet toen we meer personeel hadden’’, begint de topman van KLM in gesprek met de Telegraaf. ‘’Inmiddels hebben we helaas 5700 collega’s minder en zien we de markten weer verder opengaan en daarmee kunnen we het wegvallen van de steun opvangen. Maar we houden voortdurend rekening met verschillende scenario’s.”

KLM afhankelijk

Elbers liet al eerder weten dat het herstel van KLM afhangt van de Verenigde Staten. Daarnaast is de Nederlandse luchtvaartmaatschappij ook afhankelijk van Aziatische bestemmingen die op dit moment ook nog niet allemaal volledig toegankelijk zijn voor de Europeaan.

Er is bij KLM wel een en ander veranderd door de coronacrisis. ‘’Vooralsnog verwacht ik geen pijnlijke volgende stap. Flexibiliteit is nu vooral belangrijk voor ons. Binnen KLM hebben we nu 1300 man herplaatst en we willen nu een graantje meepikken van het herstel. Ook hebben we met de vakbonden afgesproken dat we met één stewardess minder op verre vluchten inzetten.”

Elbers zoekt balans

KLM kreeg in 2020 3,4 miljard euro aan staatssteun. Ondanks dat is de luchtvaartmaatschappij nog steeds met de Nederlandse overheid aan het praten over het omzetten van een lening van 1 miljard euro in eigen vermogen. Dat betekent mogelijk dat KLM vluchten moet opgeven.

Elbers vindt wel dat het bedrijf moet geven en nemen. ‘’Het gaat om een juiste balans tussen het versterken van het eigen vermogen en het offer dat er tegenover staat. Dit gaat ten koste van ons verdienvermogen. Er gaat tijd in zitten om die balans te vinden.’’

Sinds kort zijn de verkooporganisaties afgenomen van acht tot vier regio’s. Daarop anticipeerde de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. ‘’Met deze resultaten moet je kijken naar wat er beter moet en kan in de organisatie. KLM heeft heel snel ingegrepen, maar we moeten er wel voor zorgen dat KLM heel blijft ten aanzien van de bijvoorbeeld de netwerkplanning. Anders is het middel erger dan de kwaal”, sluit de topman af.