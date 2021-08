De praatgrage stewardess | Column Renske

“En u spreekt hier iedereen op dit eiland aan?” De twee mannen kijken mij vanaf hun luxe zeilschip vragend aan.

“Ehmmm….ja?” Een beetje schaapachtig glimlachend geef ik snel een nieuwe draai aan dit ‘spontaan’ ontstane gesprek. “Maar alleen vriendelijk kijkende mensen werken op mijn gespreksneigingen, hoor meneer! Hele fijne dag samen, hè! Geniet ervan!” Snel spring ik terug op het zadel en fiets de haven uit.

Ik kan het niet helpen. Eenmaal enthousiast ben ik gewoonweg niet te stoppen! Het reis-virus slaat keihard toe. Besmettelijker dan ooit. En naar mijn bescheiden mening, noodzakelijker dan ooit. Want reizen, weg zijn uit je eigen vertrouwde omgeving, even geen houvast hebben, is net als vliegen: het ultieme gevoel van loslaten. Het ultieme gevoel van het verlies van controle. En daarmee het ultieme moment om je kwetsbaar op te stellen en het enige te doen wat zo menselijk is: verbinden. Het ‘wij-gevoel’ creëren. Want ‘wij mensen’ kunnen dit als geen ander organisme……. Genieten met een grote ‘G’…..wanneer we daarvoor kiezen.

De mannen op de zeilboot, de vrouw bij de speeltuin, de man met zijn voeten in de drek, de man in het klimbos: ze moeten er allemaal aan geloven. ‘Welkom aan boord, beste mede-reizigers van deze wereld!’

Namens ‘Up in the Sky’ heet ik u van harte welkom aan boord van deze digitale wereld. Mijn naam is Renske Dragt, ik ben uw purser op deze reis.

De vliegtijd naar onze bestemming kan eindeloos zijn en tegelijk ook zo voorbij vliegen, maar het is maar net wat u en ik er samen van maken. Onze intentie bij ‘Up in the Sky’ is om er samen met u het allerbeste van te maken.

Om uw reis zo comfortabel mogelijk te laten zijn, vraag ik uw aandacht voor het volgende: mocht u na afloop nog vragen hebben dan zijn wij bij ‘Up in the Sky’ ervoor om uw vragen te beantwoorden.

Doe uw riemen stevig vast en verwacht vriendelijkheid. Wanneer u die zelf geeft, zal u die -naar alle waarschijnlijkheid- ook ontvangen. Wanneer u zich aan de hand van een gesprek of een tekst ongemakkelijk voelt, ga dan niet schreeuwen of nare taal gebruiken. Een simpel ‘ik voel me niet prettig bij dit gesprek en zal het om deze reden graag af sluiten’ volstaat.

In het paneel boven uw hoofd bevinden zich de zuurstofmaskers. Deze maskers zijn er om u te beschermen tegen het uitspreken van taal waarvan u later spijt krijgt of in reflectie de dekens van over uw hoofd zou willen trekken. Een mooi element: zo’n masker!

Het zorgt namelijk voor dat kleine drempeltje zodat uw gesprekspartner u net niet hoort of dat u uw woorden bijtijds kunt inslikken. Verder beschermt het de wereld tegen norse blikken. Wij raden u bij Up aan om -wanneer het masker niet gebruikt hoeft te worden-, zoveel mogelijk van de gelegenheid gebruik te maken en te glimlachen. Breng positiviteit: een verantwoordelijkheid van ons allen.

Aan het zwemvest zit een lichtje voor duistere tijden. Gebruik dat. Elke dag zijn er keuzes te maken: de keuze voor het licht en de keuze voor de duisternis. De wereld is al duister genoeg. Wees dat licht.

Het vest kan worden bijgevuld door in de pijpjes te blazen. Gebruik uw adem voor het vullen van uw omgeving en niet om de wereld nog verder leeg te laten lopen.

Realiseert u zich dat we aan het einde van onze reis allemaal zonder bagage deze wereld zullen verlaten. U en ik. Focus daarom op het maken van herinneringen die er toe doen. Wees uw beste zelf. Geef zodat u zult ontvangen. Er is niets zo mooi als het ontvangen van een oprechte glimlach of het voelen van een arm om uw schouder. Waardevoller dan wat u verder in uw koffer meezeult in het leven.

Dit leven heeft maar één uitgang. Een onomstotelijk feit, waar we geen van allen onderuit komen. Een gedeeld leed of een gedeelde angst, wellicht. Maar met de intense ambitie om op ons sterfbed te liggen en terug te kijken op een leven waarin we ons uiterste best hebben gedaan vriendelijkheid te geven en verbinding te maken, met de hoop dat we die ook mogen ontvangen.

Tot slot vindt u op Google een lijst met adviezen welke boeken u zou kunnen lezen. Geen Instagram, Facebook of LinkedIn zal u wijsheid brengen. Word wijzer en verrijk uw kennis: lees boeken die het verschil maken. Dan zult u deze bijzondere reis (die we samen maken) op een zo prettig mogelijke manier voor uzelf en uw medemens ervaren.

Namens Up in the Sky, dank voor uw aandacht.

