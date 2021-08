Twee Nederlanders gearresteerd na landing op Kreta

Twee Nederlanders van 24 en 27 jaar zijn vrijdagmiddag gearresteerd op de luchthaven van Heraklion (Kreta), dat meldt Creta24. Zij zouden zich hebben misdragen aan boord van een vlucht.

Volgens het Griekse medium waren de mannen ‘onhandelbaar’. De Nederlanders waren niet bereid om zich te houden aan de coronarichtlijnen die het cabinepersoneel hen oplegde. Zo zouden de twee weigeren om hun mondkapjes op te zetten. Verder laat Creta24 ook weten dat de twee overmatig alcohol dronken. Daardoor zou het hele vliegtuig ‘van streek’ zijn geweest.

Nederlanders krijgen handboeien om

Het vliegtuig, waarvan niet vernoemd wordt welke dat was, landde uiteindelijk op Heraklion Airport. Daar werden de mannen gearresteerd. De 24- en 27-jarigen kregen handboeien om. Wat wel bekend is, is dat het vliegtuig onderweg was vanuit een vliegveld in Duitsland richting Heraklion.

Onrust en paniek

Het gedrag van de twee Nederlanders zorgde volgens de Telegraaf voor ‘onrust’ en ‘paniek’ bij de andere passagiers. Omdat het gedrag van het duo te ver ging, informeerde het personeel naar de lokale autoriteiten om op die manier direct bij aankomst actie te kunnen ondernemen.

Een paar dagen terug werd ook een 35-jarige vrouw in Heraklion gearresteerd toen ze terug wilde vliegen naar Nederland, maar positief testte op het coronavirus. Daardoor moest de mevrouw een boete van maar liefst 5.000 euro betalen vanwege ‘het overtreden van de COVID-19-protocollen’.

Toenemende onrust in vliegtuig

Het aantal incidenten in vliegtuigen neemt toe, mede vanwege door de coronarichtlijnen aan boord. De luchtvaartinspectie ILT registreerde tussen januari en juli 282 meldingen. De helft had te maken met dat mensen deze richtlijnen niet wilden opvolgen. Daarnaast is overmatig alcohol gebruik ook een grote boosdoener.