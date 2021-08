Brandblusvliegtuig maakt noodlanding in Griekenland

Een Pezetel M18B Dromader-brandblusvliegtuig heeft zondag een noodlanding moeten maken bij de bestrijding van een brand in Macherado, op het Griekse eiland Zakynthos.

Door enorme hitte ontstaan er vele bosbranden in Griekenland. Ongeveer 20 vliegtuigen van eigen luchtmacht bestrijden grote branden in heel Griekenland, terwijl extra vliegtuigen en helikopters uit verschillende Europese landen aankomen. Volgens Airlive.net is een Pezetel M18B Dromader van de Griekse luchtmacht verongelukt bij het blussen van een bosbrand in Zakynthos.

De piloot slaagde erin een noodlanding te maken toen het vliegtuig in brand vloog. Hij slaagde erin het vliegtuig te verlaten en verkeert in goede gezondheid en heeft geen verwondingen opgelopen.

De PZL-Mielec M-18 Dromader is een eenmotorig landbouwvliegtuig. Het vliegtuig wordt voornamelijk gebruikt als gewasstofdoek of brandbestrijdingsmachine. Het toestel maakte haar eerste vlucht in 1976.