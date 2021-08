Moet Boeing buigen voor nieuw type Airbus?

Terwijl Airbus met de A321XLR al plannen heeft voor een testvlucht in 2022, lijkt Boeing vooralsnog achter de feiten aan te lopen. Kan zij haar concurrent nog wel bijbenen?

De nieuwe A321XLR is met een 30% lager brandstofverbruik een stuk zuiniger dan de andere toestellen in de A320-familie. Daarnaast heeft dit type een bereik van ongeveer 8700 kilometer.

Julien Franiatte, hoofd van Airbus Rusland, verwacht dat het nieuwe toestel een belangrijke rol gaat spelen bij het herstel van de luchtvaartsector. De Franse vliegtuigbouwer incasseerde tijdens de coronacrisis flinke financiële klappen en moest haar activiteiten terugschroeven. In september 2020 werden zelfs 67 bestellingen gecanceld. Maar met de projecten die zij heeft lopen, zoals de ZEROe, lijkt Airbus Boeing toch een stapje voor te zijn.

Cockpit en voorste rompsectie © STELIA Aerospace

Boeing moet nog komen

Terwijl Airbus al sinds mei 2021 bezig is met het project A321XLR, loopt Boeing achter. Wanneer gaat dat vergelijkbare vliegtuig van de Amerikaanse vliegtuigbouwer komen? In januari 2020 had Boeing nog een grondige revisie. Sindsdien kwam er vrijwel niets meer naar buiten over een nieuw (duurzamer) toestel.

Vooralsnog komt Airbus met haar nieuwe type toestel het dichtst in de buurt van een vliegtuig uit het ‘middensegment’. In een A321XLR kunnen 244 passagiers. Met de 737 MAX 10, waar 230 mensen ingaan, levert Boeing een machine die hiermee kan concurreren. Echter, Boeing mist met dit type toestel wel het bereik en vermogen om een NMA-missie (New Midsize Airplane, red.) uit te voeren, in tegenstelling tot de A321XLR.

Boeing kampt met problemen bij verschillende van haar vliegtuigtypen. De bouw van de Boeing 777-9X liep vertraging op in het programma met als gevolg dat de lancering van dit toestel op de markt wordt uitgesteld. Naast alle malheur met de Boeing 737 MAX, die inmiddels wel weer vliegt, is de fabrikant ook nog steeds bezig met het oplossen van problemen van de B787 en de certificering van de 777X.

Rolls-Royce motoren

Toch boekt het bedrijf ook stille progressie. Ze gaat rustig door met de NMA-werkzaamheden. En terwijl de A350 het enige toestel was dat met Rolls-Royce motoren vloog, is Boeing nu ook in gesprek met de motorfabrikant.

Rolls-Royce levert nu als enige motoren voor de A350 ©Airbus

De CEO van Boeing gaf in april dit jaar aan dat hij meer efficiëntie van de engineering en structuur van het vliegtuig wil zien. Het streven is dat het volgende type toestel 15 tot 20% verbetering zou moeten vertonen. Dat is alsnog wel minder dan de doelstelling van Airbus, namelijk 30%. Het is alleen nog afwachten wanneer de Amerikaanse vliegtuigbouwer met een nieuw toestel komt en hoe dat dit gaat presteren.