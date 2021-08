TUI 737 MAX keert terug vanwege technisch mankement

Een Boeing 737 MAX 8 van TUI keerde zaterdagavond terug naar Schiphol. Het toestel kampte met een technisch mankement.

Boven Tsjechië zette de flight crew de retourvlucht naar Amsterdam in. ‘’Er was sprake van een technische melding van de weerradar. Omdat er op Rhodos geen mogelijkheid was voor onderhoud is besloten terug te keren naar Amsterdam’’, licht de woordvoerder van TUI toe tegenover Up in the Sky. ‘’Inmiddels is de vlucht vanochtend (zondagochtend, red.) vroeg alsnog naar Rhodos uitgevoerd.’’

TUI landde ‘s avonds weer op Schiphol

Het toestel van de Nederlandse tak van TUI, met registratie PH-TFP, vertrok zaterdagavond rond de klok van kwart over zes richting Rhodos (Griekenland) waar het rond 22:20 uur Griekse tijd had moeten landen. Ditzelfde toestel maakte halverwege maart nog een testvlucht omdat het twee jaar aan de grond had gestaan als gevolg van een wereldwijd vliegverbod na twee tragische incidenten met 737 MAX-toestellen van het Indonesische Lion Air en Ethiopian Airlines..

Nadat de machine Nederland ter hoogte van Venlo verlaten had, werd de route richting het oosten van Duitsland voortgezet. Ter hoogte van de Tsjechische stad Pilsen besloten de piloten terug te keren naar Amsterdam. Vlucht OR285 landde op de Buitenveldertbaan.

Tweede vlucht

Zondagochtend werd de vlucht alsnog gerealiseerd met een andere machine, een Boeing 737-800, met registratie OO-JEF. Om 6:20 uur vertrok het TUI-toestel vanuit Amsterdam richting Rhodos, waar het om 10:35 uur lokale tijd aankwam. Op de website van Schiphol is te zien dat het vliegtuig ruim twaalf uur later in Nederland landde dan gepland: om 02:10 zou vlucht OR286 arriveren in Amsterdam, maar dit gebeurde pas om 14:45 uur.

Boven Pilsen (Tsjechië) keert de PH-TFP terug naar Amsterdam. © Flightradar24.com