Beslissing American Airlines zorgt voor opschudding

Waar United Airlines er onlangs voor koos dat het personeel verplicht een vaccinatie moet halen, doet American Airlines precies het tegenovergestelde, meldt New York Times.

Zij zijn daar een stuk coulanter in. CEO Doug Parker geeft aan dat hij het personeel niet opdringt een vaccinatie te nemen. Sterker nog, dat gaat mogelijk nooit gebeuren. “In een wereld waar we nog steeds, wat het ook is, 40% van de Verenigde Staten hebben die niet gevaccineerd zijn om redenen die alleen zij kunnen verklaren, is het eisen van vaccinaties om te reizen en het niet eisen van vaccinaties om iets anders te doen in het hele land niet iets wat we willen doen’’, legt hij uit bij New York Times.

De CEO vindt juist dat er meer gedaan moet worden om het personeel te stimuleren om een vaccin te halen in plaats van op te dringen. Dat is al iets wat American Airlines probeerde. Dat deed zij in de vorm van extra vakantiedagen en een gift card van 50 dollar.

Reacties beslissing American Airlines

De beslissing van Doug zorgt voor opschudding onder mensen die juist voorstander zijn van vaccinaties. Sommige mensen gaven bijvoorbeeld aan nooit meer met American Airlines te willen vliegen. Bovendien vinden sommigen dat de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij met deze beslissing de veiligheid aan boord van een vliegtuig niet waarborgt.

United Airlines airlines will require all US employees to be vaccinated. Texas based American Airlines says it will not implement a vaccine mandate. Tells me all I need to know about how an airline values my safety if they won’t require their employees to be vaccinated. https://t.co/2PRdsvWzik — Jonathan Reiner (@JReinerMD) August 7, 2021

Airlines have gotten $54 billion from the federal gov’t to keep them flying during the pandemic. Now some airlines like @AmericanAir are refusing to implement a vaccine mandate for employees. Don’t fly any airline that doesn’t prioritize your safety. — Jonathan Reiner (@JReinerMD) August 7, 2021

Andere maatschappijen verplichten vaccinaties

United Airlines kwam onlangs met het statement dat al het personeel een vaccinatie moet halen. Dat geldt zowel voor het cabine-, als grond-, gate- en kantoorpersoneel. Zij hebben tot 25 oktober de tijd. Er mogen uitzonderingen gemaakt worden, maar dan moeten zij altijd een gezichtsmasker dragen.

Bovendien kondigde Frontier Airlines dezelfde maatregelen aan “Veiligheid is van het allergrootste belang bij Frontier, en we moeten elke stap nemen die voor ons mogelijk is om onze teams veilig te houden, de operatie te beschermen en onze passagiers te beschermen’’, zo liet CEO Barry Biffle vorige week in een verklaring weten.