Inspectie stelt onderzoek in naar luchtvaartmaatschappij

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelt een onderzoek in naar de coronacontroles op vliegvelden, zo meldt NOS. Deze zouden namelijk niet waterdicht zijn.

Als reizigers arriveren in Nederland moeten zij sinds 1 juli aantonen door middel van een coronapaspoort dat ze beschikken over een vaccinatiebewijs of negatief testbewijs. Bij aankomst op de Nederlandse luchthavens houden Veiligheidsregio’s steekproeven of luchtvaartmaatschappijen de juiste controles op bestemmingen uitvoerden. Daar kwamen soms opmerkelijke dingen uit.

De NOS laat weten dat op Eindhoven Airport vijf procent van de reizigers in de afgelopen maanden geen geldig bewijs kon laten zien. Dat betekent dus dat ze helemaal niet naar Nederland hadden mogen reizen. In zo’n geval moet het personeel op de buitenlandse luchthavens reizigers tegenhouden.

Daarom stelt de inspectie één onderzoek in. Het is niet duidelijk om welke maatschappij het gaat. “Als blijkt dat een luchtvaartmaatschappij niet naleeft en haar systemen niet op orde heeft, dan kan een ILT-inspecteur namens de minister van Volksgezondheid een herstelsanctie opleggen in de vorm van een Last onder Dwangsom’’, laat de ILT weten bij de NOS.

Transavia deed twee keer geen controles

Nieuwsuur constateerde uit ‘eigen waarneming’ dat Transavia vorige week op twee vluchten vanuit Spanje geen coronacontroles uitvoerde. De luchtvaartmaatschappij laat tegenover de NOS weten dat het bedrijf deze controles direct aanpakt. Alle medewerkers op buitenlandse vliegvelden worden ‘geïnstrueerd’. Mochten er meldingen binnenkomen, dan wijst Transavia het personeel op luchthavens buiten Nederland nog eens op de regels.

Politiek verrast door resultaten coronacontroles

Ook de politiek reageert verrast op deze onthulling van de controles. Jan Paternotte van D66 vindt het ‘verbazingwekkend’. “Je wordt constant gevraagd om een paspoort of om een boardingpass. Dan is het toch heel makkelijk om ook even te checken of mensen die QR-code wel hebben.” Dat het nog zo vaak misgaat, noemt Paternotte ‘onbegrijpelijk’.

Ook het CDA zet vraagtekens bij de coronacontroles. Joba van den Berg, Kamerlid van deze partij, wil graag uitleg waarom dit heeft kunnen gebeuren. “Als mensen geen adequaat bewijs kunnen overleggen, dienen ze geweigerd te worden.”

De strenge controle gold al voor vluchten uit Spanje en Portugal. Sinds afgelopen weekend is een vaccinatiebewijs of negatief testbewijs ook verplicht voor andere gele landen. Deze zogeheten 100-procentscontrole wordt gedaan, omdat alle passagiers door één ingang het vliegtuig ingaan. Op deze manier moet het personeel passagiers makkelijk controleren.