Luchtmacht laat weinig los over flypast groot evenement

De jachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht maken op 5 september een ‘flypast’, meldt NH Nieuws. Dat doen ze boven Circuit Zandvoort.

Dan vindt namelijk de Grand Prix van Nederland plaats. Om 15:00 uur gaan de rode lichten uit, maar daarvoor razen de vliegtuigen over het circuit. Het is nog niet bekend welke jachtvliegtuigen voorafgaand aan de race over het circuit vliegen. Daarnaast laat de Luchtmacht ook niet weten om hoeveel toestellen het gaat.

De jachtvliegtuigen razen in een formatie over het circuit van Zandvoort. Het is daarom wel belangrijk dat het niet te bewolkt is. De vliegtuigen vliegen op een hoogte van omgerekend 305 meter.

Luchtmacht laat weinig los over jachtvliegtuigen

De woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht, Niels Vredegoor, voelt zich in ieder geval erg verbonden met de Formule 1 in Nederland die sinds 1985 weer terugkeert naar ons land. “Het gaat allebei over snelheid, hoogwaardige technologie en teamwork. Ook bij ons moeten we er met een team voor zorgen dat één vlieger zijn of haar werk goed kan doen’’, licht hij toe tegenover NH Nieuws.

Ondanks dat mag de luchtmacht niet te veel loslaten over deze flypast. “Het is een groot nationaal evenement en voorafgaand aan de race zullen jachtvliegtuigen een eerbetoon brengen. Dat gebeurt bij veel Formule 1-races. Op het circuit zal dan ook het volkslied klinken, gespeeld door het Orkest Koninklijke Luchtmacht. Samen met een artiest, maar ook daar mag ik nog niets over zeggen.”

Zoals de woordvoerder aangeeft is het niet de eerste keer dat er een flypast gedaan wordt voorafgaand aan een Formule 1-race. Voordat de rode lichten bij de Grand Prix van Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) uitgaan, vliegt er altijd een Boeing 787 van Etihad Airways over het circuit. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook voor de start van Grand Prix van Bahrein.

Hoeveel toeschouwers mogen er aanwezig zijn?

Het is nog wel de vraag of de tribunes op Zandvoort helemaal vol zullen zitten. Vanwege de huidige coronamaatregelen is het nog maar de vraag of honderdduizenden mensen Max Verstappen een hart onder de riem kunnen steken. Vrijdag geeft het kabinet in een persconferentie mogelijk opheldering hierover.