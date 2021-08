Nieuwe Start-up: goedkoop vliegen tussen VS en Azië

Northern Pacific Airways gaat zondag van start met een low cost bedrijfsmodel dat gericht is op het verbinden van Noord-Amerika en Azië via Anchorage.

Het is een betrouwbare strategie van geografisch bevoordeelde luchtvaartmaatschappijen zoals Copa Airlines en Icelandair. Rob McKinney, de CEO van Northern Pacific Airlines, denkt dat de maatschappij de strategische ligging van Alaska kan gebruiken om hun gelederen te versterken. Ook verwacht hij dat de luchtvaartmaatschappij van zijn thuisstad klaar is om de leiding te nemen. “Alaska is een unieke plek die allerlei uitdagingen biedt en mensen die er niet mee bekend zijn, worden denk ik geïntimideerd door de unieke uitdagingen van Alaska,” meent hij.

Alaska en Azië staan beide hoog op de bucket list van elke serieuze reiziger en leveren hoge prijzen op voor vliegtickets. Het doel van Northern Pacific is passagiers een tussenstop te laten maken in Anchorage. Zo krijgen ze meer van Alaska zien dan alleen het uitzicht vanuit een vliegtuigraampje.

Tokio, Japan, Seoel en Zuid-Korea staan bovenaan het verlanglijstje van McKinney. Los Angeles, San Francisco, New York, Las Vegas en Orlando zijn gepland voor toegangspoorten tot de VS. Northern Pacific kan formeel nog geen routes of tarieven aankondigen, aangezien het nog een start-up airline is. Maar de maatschappij geeft te kennen dat de prijzen lager zullen liggen dan bij de traditionele maatschappijen. Northern Pacific Airways beoogt tegen 2023 over een vloot van twaalf Boeing 757’s te beschikken.