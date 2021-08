Lufthansa haalt opnieuw Boeing 747 van stal

Lufthansa haalde dinsdag een Boeing 747-400 terug van vliegtuigstalling Teruel. De toenemende vraag is reden om deze van stal te halen.

Doordat de reiswereld momenteel herstellende is, was dat ook reden voor Lufthansa om de 747-400 terug te halen uit Teruel. Dinsdag vertrok de D-ABTK om 17:15 uur vanuit de vliegtuigstalling. Na een vlucht van precies een uur landde de Jumbojet op de luchthaven van Frankfurt.

Niet eerste 747 van Lufthansa

Naast dat deze 747 op Teruel geparkeerd stonden, stonden er ook een aantal in Nederland. Op de luchthaven van Twente parkeerde Lufthansa zes Jumbojets. Vanaf daar vlogen er al twee terug naar Duitsland. De andere drie waren overgevlogen naar Mojave Air and Space Port (MHV) in de Verenigde Staten.

Begin augustus werd het tweede toestel teruggehaald. Daar ging echter iets anders aan vooraf. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verbood om zware toestellen vanaf Enschede op te laten stijgen, omdat het vliegveld niet over de juiste certificaten beschikte. Eigenlijk zouden ze tot 2022 blijven staan, maar dat is nu vervroegd. De D-ABVX vertrok 3 augustus naar Frankfurt, maar voerde daarna nog geen vluchten uit.

A380 naar vliegtuigstalling

Bovendien stuurde Lufthansa ook een aantal Airbus A380’s naar Teruel. Het was de bedoeling dat tussen januari 2021 en mei 2021 in totaal zes toestellen daar zouden gaan parkeren. Uiteindelijk liep dat aantal halverwege april op tot elf. In mei had de Duitse luchtvaartmaatschappij nog maar twee toestellen buiten de stalling staan.

Inmiddels staan de grootste vliegtuigen ter wereld nog steeds in Spanje. Men verwachtte dat de A380’s mogelijk niet meer terug zouden keren naar Duitsland, maar Lufthansa-topman Carsten Spohr gaf onlangs aan dat hij ook daadwerkelijk ervan uit gaat dat de A380 het einde van haar tijdperk nadert.