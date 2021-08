Populaire vliegbestemming dicht door personeelstekort

De populaire vliegbestemming voor sportvliegers op het Oost-Friese Waddeneiland Langeoog is in ieder geval tot 4 november 2021 voor privévliegtuigen onbereikbaar. NOTAM maakte vorige week de sluiting bekend. Dat laat Inselgemeinde Langeoog in een persbericht weten.

De reden voor de sluiting is even simpel als opmerkelijk. Er is een groot gebrek aan geschikt personeel om de verkeersleiding op een verantwoordelijke manier te kunnen blijven uitvoeren. De vacante functies waren al in januari aangekondigd, zei de burgemeester van de eilandgemeenschap Heike Horn in een interview met de krant ‘Anzeiger für Harlingerland’, maar leverde weinig reacties op. De reddingshelikopter kan overigens nog wel van het Duitse veld gebruik maken

Weinig personeel Langeoog

Het gebrek aan personeel had de eerste helft van dit jaar direct invloed op de bereikbaarheid van Flugplatz Langeoog (EDWL). Toen ook de laatste actieve havenmeester op 3 augustus j.l. zijn werkzaamheden beëindigde en er nog geen opvolger in beeld waren (en zijn), kon de Duitse overheid alleen nog maar tot sluiting van het vliegveld overgaan.

Oók in Nederland moesten luchthavens sluiten vanwege personeelstekorten. In 2020 had de militaire luchtverkeersleiding op Schiphol te maken met een ziekmelding. Daardoor moesten Eindhoven Airport en Woensdrecht tijdelijk sluiten.

© Flugplatz Langeoog

Toekomst van vliegveld

Het is afwachten of er voor begin november voldoende geschikt personeel gevonden kan worden. Burgemeester Horn geeft in een persbericht aan dat de gemeente alles in het werk zal stellen om het vliegveld voor het einde van dit jaar weer voor General Aviation te kunnen heropenen. Het toeristenseizoen beschouwt men als verloren. Nederland kleurde namelijk in juli verder donkerrood, omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland in een razend tempo toenam.