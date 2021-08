Transavia op Schiphol wederom de dupe van tekort

Een passagier is dinsdagnacht aangehouden op Schiphol. Hij werd boos nadat hij uren moest wachten op zijn koffers, meldt NH Nieuws.

Al lange tijd kampt de grondafhandeling op Schiphol met een tekort. Ook dinsdagnacht was het weer raak. Een man draaide door nadat hij in een zeer drukke aankomsthal uren op zijn koffers moest wachten. De oorzaak van de chaos was een mechanische storing of personeelstekort bij afhandelaar Viggo.

De man was in de aankomsthal aan het schreeuwen, laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten. De marechaussees waarschuwden de man, maar toen hij daar geen gehoor aan gaf, besloten zij hem aan te houden. Met proces-verbaal mocht de reiziger uiteindelijk naar huis.

Tekort afhandeling Schiphol

Door de coronacrisis heersen er tekorten bij de grondafhandeling op Schiphol. De reorganisaties zijn daar de oorzaak van. Daarnaast is het ook zo dat veel uitzendkrachten voor een andere baan met meer zekerheid kiezen. Verwacht wordt dat het luchtverkeer in september weer een klap krijgt.

Dat tekort werd dinsdagnacht wederom duidelijk. Honderden passagiers moesten in de aankomsthal lang wachten op hun bagage. Eddy van Warmerdam was een van hen. Hij landde om 0:15 uur op Schiphol, maar kon pas drie uur later de luchthaven verlaten.

Van Warmerdam laat weten dat Transavia de reizigers niet inlichtte. “Er werd veel geklaagd, maar er kwam geen informatie. Achter de Viggo-balie zaten drie medewerkers. Die dachten dat een mechanisch probleem voor de urenlange vertraging zorgde’’, licht hij toe.

Transavia vermoedt tekort

Een woordvoerder van Transavia denkt dat de oorzaak van deze enorme vertraging op Schiphol inderdaad een personeelstekort bij Viggo is. Vorige week vertrokken er nog vluchten van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij zonder koffers. Toen was er ook te weinig personeel beschikbaar om vliegtuigen in en uit te laden.

Bovendien ontvingen de passagiers van een vlucht uit Malaga hun koffers ook een uur te laat. Als dat nog niet erg genoeg was, was de bagage ook nog doorweekt. Mogelijk stonden de koffers te lang op het platform in de regen.

@Schiphol @transavia ik sta úren te wachten op mn bagage, 0 communicatie ook. Echt belachelijk — أسماء (@esssml) August 10, 2021