Langverwachte JetBlue-vluchten naar Londen eindelijk van start

De langverwachte trans-Atlantische JetBlue-vluchten van New York naar Londen zijn vandaag eindelijk van start gegaan.

Al enkele jaren was duidelijk dat de Amerikaanse low-costmaatschappij bezig is met plannen voor trans-Atlantische vluchten. In maart van dit jaar meldde Up in the Sky al dat JetBlue landingsrechten heeft weten te bemachtigen op Londen Heathrow. Vandaag vond dan eindelijk de eerste commerciële vlucht across the pond plaats, ondanks de aanhoudende reisrestricties tussen de Verenigde Staten en Europa.

De lijnvlucht wordt voorlopig uitgevoerd met een Airbus A321LR, overbrugt een afstand van meer dan 5.500 kilometer en duurt bijna 7,5 uur. JetBlue zal eind september naar verwachting ook Londen Gatwick aanvliegen. Bovendien hoopt de maatschappij in 2022 te beginnen met vluchten tussen Boston en Londen. Verder is het een kwestie van wachten op de Airbus A321XLR, waarvan het bedrijf er verschillende in bestelling heeft. Deze versie van de A321 zal nóg verder kunnen vliegen dan de bestaande uitvoeringen, waardoor de Amerikaanse maatschappij mogelijk zelfs vluchten naar Schiphol zal uitvoeren.

Tonight’s the night! We’re taking off on our first flight from NYC to London—and you can take a mini-tour of our new Airbus A321LR right now. More at https://t.co/ynjwsfTDLD. pic.twitter.com/h6dBY9VSG6 — JetBlue (@JetBlue) August 11, 2021