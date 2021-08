LVNL stapt over op nieuwe vorm van vliegtuignavigatie

LVNL schakelt vandaag volledig over op een nieuwe vorm van navigatie. Vliegtuigen navigeren niet meer via fysieke bakens op de grond naar de start- en landingsbanen, maar aan de hand van een gps-signaal van satellieten.

Met het instellen van nieuwe virtuele navigatiepunten schakelt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) vandaag helemaal over op innovatieve satellietnavigatie. Hiermee navigeren vliegtuigen niet via fysieke bakens op de grond, maar met een gps-signaal van satellieten van en naar de start- en landingsbanen. LVNL zet hiermee een grote stap in de modernisering van het Nederlandse luchtruim.

Volgens Luchtverkeersleiding Nederland gaat het om een grote stap in de modernisering van het Nederlandse luchtruim. “Met de overstap naar satellietnavigatie zorgt LVNL ervoor dat het ontwerp van vliegroutes flexibeler wordt, zodat luchtvaartmaatschappijen efficiënter kunnen gaan vliegen. Dit zorgt voor minder brandstofverbruik, het terugdringen van geluidshinder en draagt bij aan de toekomstige herindeling van ons luchtruim. Deze innovatie doen we voor Nederland, onze klanten en voor bewoners in de omgeving van luchthavens,” vertelt Michiel van Dorst, CEO van LVNL.

Satellietnavigatie: minder geluidshinder?

Bij satellietnavigatie gebruikt de piloot van een vliegtuig voorgeprogrammeerde punten in de navigatiecomputer. Dit levert een aantal voordelen op. Zo kunnen vliegtuigen, wanneer het instrument landingssysteem van een baan niet beschikbaar is, bijvoorbeeld tijdens onderhoud, met satellietnavigatie en bij voldoende zicht blijven landen op de landingsbanen die de minste geluidshinder opleveren. Daarmee wordt de geluidshinder verminderd voor bewoners onder de routes naar de Aalsmeerbaan, Buitenveldertbaan en Zwanenburgbaan. Op een aantal banen waar nog geen instrumentnadering mogelijk was, komen ook precisienaderingen beschikbaar.

Nu de verkeersleiding bij het ontwerpen van vliegroutes niet meer afhankelijk is van de fysieke bakens op de luchthaven, wordt het volgens de organisatie mogelijk om efficiëntere vliegroutes te ontwikkelen. Bij nieuwe routes zouden vliegtuigen in heel Nederland exacter naar de luchthavens kunnen vliegen en woonwijken waar mogelijk vermijden. Daarnaast moeten de dalingen van vliegtuigen gelijkmatiger worden en moet er minder motorvermogen worden gebruikt, hetgeen uiteindelijk zal leiden tot minder geluidshinder. De introductie van satellietnavigatie is dan ook onderdeel van het programma hinderbeperkende maatregelen van LVNL en Schiphol dat op de website minderhinderschiphol.nl is te vinden. Dit programma heeft tot doel het woon- en leefklimaat in de omgeving van Schiphol te verbeteren.

Daarnaast maakt satellietnavigatie de implementatie van de herindeling van het Nederlandse luchtruim mogelijk, en moet het luchtruim met deze technologie beter aansluiten op de andere luchtruimen binnen Europa. Dit moet uiteindelijk leiden tot kortere routes.

Back-up navigatiebakens

Nu satellietnavigatie de norm is, worden verschillende navigatiebakens op de grond buiten gebruik gesteld. Dit draagt bij aan de verduurzaming, want het afstoten van de bakens scheelt energiegebruik en onderhoudskosten. Ook leidt het tot een reductie van het aantal meetvluchten. LVNL blijft wel investeren in navigatiebakens op de grond, zodat vliegtuigen die niet kunnen navigeren op satellietnavigatie, veilig kunnen blijven navigeren.

Ook bij een eventuele storing in de satellietnavigatie dienen de navigatiebakens op de grond als één van de back-up systemen. Van de negen zogenoemde ‘VOR’ bakens die nu nog verspreid over Nederland staan, blijven de bakens bij Rotterdam, Schiphol, Eelde en Maastricht in gebruik. Samen zorgen die voor een landelijke dekking. De bakens bij Eelde en Rotterdam zijn recent vervangen. Het baken dat bij Schiphol staat, wordt de komende periode vervangen door een nieuw exemplaar.