Nieuw-Zeeland pas vanaf 2022 weer een beetje open

Nieuw-Zeeland houdt de grenzen voor bezoekers voorlopig dicht. Volgens premier Jacinda Ardern komt daar pas vanaf begin 2022 gefaseerd verandering in.

Het openingsplan zal er als volgt uit komen te zien. Als alles volgens plan verloopt zullen gevaccineerde bezoekers uit laagrisicolanden begin 2022 als eerste Nieuw-Zeeland weer binnen mogen. Reizigers die uit landen met een hoger risico komen of mensen die niet gevaccineerd zijn moeten verplicht in quarantaine, bijvoorbeeld in speciale hotels. De rest van dit jaar blijven de grenzen in elk geval gesloten. Ook de coronavrije reisbubbel, zoals Nieuw-Zeeland die met Australië had opgetuigd, is voorlopig opgeschort vanwege de stijgende besmettingen in Australië.

De grensbeperking past binnen de strategie die Nieuw-Zeeland de afgelopen 1,5 jaar heeft gehanteerd. Het gaat daarbij om de zogeheten zero covid-strategie, waarbij zeer strenge inreisrestricties van kracht zijn en strenge lockdowns opgelegd worden bij enkele coronabesmettingen. Internationaal gezien werd het land erom geroemd: het eiland telde in totaal 2500 besmettingen en 26 sterfgevallen – op een bevolking van 5 miljoen mensen. Intern waren er, dankzij de zeer lage besmettingsaantallen, veel minder maatregelen nodig.

De vaccinatiecampagne van Nieuw-Zeeland verloopt echter traag. Bijna 30 procent van de inwoners heeft inmiddels een eerste prik gehad. Slechts 17,5 procent is reeds volledig gevaccineerd. Ardern geniet nog altijd veel steun onder de bevolking, maar volgens NOS-correspondent Meike Wijers komt er toch meer druk op haar te staan. “Dat komt door de economie die verslechtert. Een land totaal afsluiten van de wereld kost veel. Dus de druk om de grenzen toch te openen neemt toe,” zo vertelt Wijers in het Radio 1-journaal.