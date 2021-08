Problemen Boeing hebben negatieve impact op bestellingen

Boeing verkocht in juli 28 toestellen, laat het bedrijf op haar website weten. Dat zijn er nu al meer dan vorig jaar.

Vorig jaar werden er door de coronacrisis minder vliegtuigen geleverd. Daarnaast speelden technische problemen van verschillende toestellen ook mee. De 737 MAX moest lange tijd aan de grond staan, én er waren ook problemen met de 787. In 2020 verkocht Boeing 157 vliegtuigen. Nu staat de teller na de maand juli al op 184.

Voorzichtig de goede kant op

De hele luchtvaartsector had het zwaar in de coronacrisis. Na dat lastige jaar gaat het weer de goede kant op met Boeing. Het bedrijf krijgt sinds februari meer bestellingen binnen dan dat er geannuleerd werden.

In de maand juli ontving Boeing 31 bestellingen. Daarentegen annuleerden luchtvaartmaatschappijen 17 toestellen. In totaal komt het voorlopig in 2021 op een nettobestelling van 270 uit; in 2020 was dat 471. Een nettobestelling is het aantal annuleringen afgetrokken van het aantal bestellingen.

Problemen Boeing

Ondanks dat de bestellingen van Boeing toenemen, hadden het er meer kunnen zijn. De Amerikaanse vliegtuigbouwer kreeg te kampen met productieproblemen bij de Dreamliner. Er zouden problemen zijn met de neus van bepaalde 787-toestellen. Deze vliegtuigen waren overigens nog niet geleverd. Hierdoor verwacht Boeing de helft minder Dreamliners te leveren.

Een Dreamliner van Etihad op Schiphol © Maurits Vink

Daarnaast kreeg Boeing ook harde klappen te verwerken vanwege de problemen met de Boeing 737 MAX. In 2018 stortte dit type toestel van Lion Air neer nadat het kort daarvoor opsteeg vanaf de luchthaven van Jakarta. Een jaar later crashte weer een 737 MAX. Dit keer van de Afrikaanse luchtvaartmaatschappij Ethiopian Airlines. Oók hier stierven alle inzittenden.

Daarna stonden alle 737 MAX-toestellen ongeveer twee jaar aan de grond vanwege een softwarefout. Dat kwam hard aan voor Boeing, want dit had hét vliegtuig moeten worden. Inmiddels vliegen de 737 MAX-toestellen weer.