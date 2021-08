Waarom is een inreisverbod niet waterdicht?

Alhoewel er in Nederland voor een aantal landen een inreisverbod geldt, komen er soms tóch mensen uit zo’n land ons land binnen. Hoe kan dat?

Op de website van de Nederlandse overheid is te lezen dat Nederland inreisverboden ingesteld heeft voor reizigers uit landen met een hoog COVID-19 risico. Dit geldt voor landen buiten de Europese Unie. In feite mogen zij Nederland niet in reizen, maar tóch gebeurt dat soms.

Niet onmogelijk

Ondanks dat het niet mogelijk zou moeten zijn, kunnen reizigers Nederland gewoon in. Via de buurlanden die geen inreisverbod hebben ingesteld, kunnen zij het land in. Stel, Nederland heeft een inreisverbod voor Brazilië, én België zou dat niet hebben, dan kunnen mensen via België Nederland alsnog inkomen, terwijl er een inreisverbod voor Brazilianen geldt.

Op die manier kun je het inreisverbod omzeilen. “Het is niet onmogelijk om vanuit die landen via België naar Nederland te gaan, maar het is wel lastiger”, zegt NOS-correspondent Thomas Spekschoor. Om België in te komen heb je ook een negatieve PCR-test nodig van minder dan 72 uur oud. ‘’Verder is het verplicht om je op de luchthaven te registreren. Je moet een Passagier Lokalisatie invullen, waarop je onder andere je verblijfplaats moet zetten.” Dat formulier moet je invullen als je langer dan 48 uur in België verblijft.

Vracht én passagiers

Tijdens de coronacrisis vlogen veel vliegtuigen vooral met vracht rond. Tóch is het zo dat ook een aantal toestellen naast vracht ook passagiers meenamen uit hoog risicogebieden. Die passagiers moeten dus een uitzondering hebben om Nederland binnen te komen.

Een woordvoerder van KLM laat tegenover het NRC weten dat het meenemen van passagiers uit Brazilië een vlucht ‘enigszins financieel haalbaar’ maakt. Om hoeveel mensen het dagelijks gaat, wilde hij niet zeggen. Wél is het zo dat het eerder om tientallen passagiers gaat in plaats van om honderden.

Uitzonderingen inreisverbod

Maar om welke uitzonderingen gaat dat dan? De Nederlandse overheid heeft een er een aantal op haar website staan. Mensen uit landen met een inreisverbod kunnen onder bepaalde voorwaarden alsnog Nederland in komen.

Als de reiziger uit een land komt dat niet op de lijst met veilige landen staat, maar wel volledig gevaccineerd is, dan geldt het EU-inreisverbod niet. Je moet met een vaccinatiebewijs aan kunnen tonen dat je volledig gevaccineerd bent met een vaccin dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) of de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) goedkeurde.

Bovendien moet de reiziger aan de grens ook nog beschikken over een aantal documenten. Naast het vaccinatiebewijs moet hij of zij ook een vaccinatieverklaring laten zien. Daarnaast geldt dat diegene een bewijs van de terugvlucht moet kunnen laten zien, evenals een visum.