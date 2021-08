Foto’s: zo strak ziet de A330neo van Air Belgium eruit

De eerste A330neo van Air Belgium staat strak in de lak, zo laat Airbus in enkele plaatjes zien.

Begin juni meldde Up in the Sky al dat twee Airbus A330neo’s van het inmiddels failliete Air Berlin naar Air Belgium zouden gaan. De twee A330-900’s worden in Toulouse klaargemaakt voor aflevering aan de Belgische maatschappij. In juli werd bekend dat Air Belgium inderdaad een overeenkomst met Airbus heeft gesloten over de aanschaf van de toestellen. Inmiddels heeft het eerste toestel haar likje verf gekregen, en het ziet er goed uit: