‘Lancering Boeing Starliner opnieuw maandenlang vertraagd’

De lancering van de Boeing Starliner wordt mogelijk opnieuw maandenlang uitgesteld, zo meldt The Wall Street Journal.

Ruim een week geleden werd de tweede lancering van de geplaagde Boeing Starliner voor onbepaalde tijd uitgesteld. De capsule zou de dag ervoor gelanceerd worden, maar dat kon vanwege een technisch mankement niet doorgaan. Liefst dertien ventielen van het aandrijfsysteem zouden tijdens de preflight checks begin deze maand niet geopend zijn. Negen ventielen werken inmiddels weer, maar volgens ingewijden moet Boeing de capsule waarschijnlijk toch van de raket halen om deze te kunnen repareren. Het lijkt er daarmee op dat het maanden gaat duren tot de volgende lanceerpoging.

De vertraging zou opnieuw een grote tegenslag voor Boeings ruimtevaartprogramma betekenen. Bij de eerste lancering in 2019 ging de capsule weliswaar de lucht in, maar bereikte deze het ISS niet vanwege softwareproblemen. Na de mislukte poging werd het Starliner-project ruim anderhalf jaar lang stilgelegd. Concurrent SpaceX boekt inmiddels grote successen. Anders dan de Boeing Starliner bracht de Crew Dragon al driemaal bemanningen naar het ISS. Ook boekt het Amerikaanse bedrijf van Elon Musk snelle vooruitgang met haar revolutionaire Starship, de volledig herbruikbare raket die astronauten over enkele jaren naar de maan en Mars moet brengen. Eerder dit jaar vond de eerste succesvolle landing van een prototype al plaats. Binnenkort zal Starship mét boosterraket voor het eerst in een baan om de aarde worden geschoten.