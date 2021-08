South African Airways formeel weer in de lucht

De Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit SACAA heeft op 10 augustus 2021 officieel weer een vliegvergunning (Air Operator’s Certificate – AOC) verstrekt aan South African Airways.

Nu kan de vliegmaatschappij formeel haar vluchten hervatten en zal het voornemen om in augustus weer operationeel te zijn gerealiseerd worden, aldus een optimistische interim CEO Thomas Kgokolo in een persbericht. Een startdatum wilde hij niet noemen. Wel gaf hij aan dat de aanstelling van het personeel in volle gang is. Management en ‘specialist pilots’, waren al benoemd en de andere vliegeniers zijn reeds geselecteerd en zullen in de loop van de maand in dienst komen.

De bewindvoerders van South African Airways voorzagen in hun reddingsplan een vliegmaatschappij, die met een vloot van 26 toestellen levensvatbaar moest zijn. De vloot zou zeven widebodies voor intercontinentale lijnen bevatten en negentien narrow-bodies voor continentaal verkeer. Ruim de helft ervan kleinere types voor binnenlands en regionaal verkeer.

In het AOC dat er nu ligt zijn slechts acht toestellen opgenomen. Een woordvoerder van SAA bevestigde dat er geen plannen zijn (RFP – request for proposal) om meer toestellen aan het Certificaat toe te laten voegen, ‘en zeker geen regionale jets’.

A310-100 ZS-SFJ; ZS-SFK; ZS-SFL Geleased van Castle Lake A320-200 ZS-SZI; ZS-SZJ Eigendom van Goshawk; in opslag op Abu Dhabi A330-300 ZS-SXM Geleased van Aergo Capital A340-600 ZS-SNF; ZS-SNG Eigendom De SAA-vloot volgens het nieuwe AOC

Bron: CH-Aviation

Tegenover het bescheiden aantal toestellen staat een indrukwekkende lijst van routes in het AOC. South African Airways mag vliegen op alle binnenlandse bestemmingen, praktisch alle hoofdsteden op het Afrikaanse continent en intercontinentaal naar de VS (JFK, IAD, ORD), Brazilië (EZE, GRU), Europa (LHR, FRA, MUC), China (PEK, CAN) en voorts naar Hongkong, Perth en Abu Dhabi.

De herverstrekking van het Certificaat komt kort na het terugtreden van minister van financiën Mboweni. Hij is een groot voorstander van het naar de markt brengen van staatsbedrijven. Zijn streven naar herkapitalisering van SAA door middel van ‘private equity’ is niet echt gelukt; uiteindelijk is SAA – met een omweg – grotendeels voorzien van kapitaal uit het ambtenarenpensioenfonds.

Mboweni is opgevolgd door de voormalig vice-minister van staatsbedrijven Godogwana. Dat kan worden gezien als een teken dat de Zuid-Afrikaanse regering maar moeilijk afstand kan doen van haar staatsbedrijven.

Bert Zegger