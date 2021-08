Wanneer mag de 737 MAX weer vliegen in India en China? | Analyse

India en China zijn de enige twee grote landen waar de Boeing 737 MAX nog altijd niet de lucht in mag. Er zijn echter enkele ontwikkelingen.

Boeing 737 MAX

Nadat het nieuwste 737-type van Boeing na twee dodelijke ongelukken bijna twee jaar aan de grond had gestaan, keurde de Amerikaanse FAA het toestel in november vorig jaar weer goed. In Europa deed de EASA dat in januari van dit jaar. Zodoende keerde het toestel begin dit jaar bij veel maatschappijen terug in commerciële dienst. Veel landen buiten de VS en Europa volgden, en inmiddels is de 737 MAX wereldwijd bijna overal weer te zien.

In India en China staan de toestellen echter nog altijd aan de grond. In april berichtte Up in the Sky alweer voor het laatst over de (non-)avonturen van de 737 MAX in India. Toen bleek dat het land met bijna 1,4 miljard inwoners de kat voorlopig even uit de boom wilde kijken. Toentertijd was dat overigens niet geheel onterecht; ondanks de goedkeuring van de FAA en de EASA blijken de Boeings nog altijd niet probleemloos te zijn. Zo werden begin april nog honderden MAX’en aan de grond gezet in verband met elektriciteitsproblemen. Ondanks enkele door de FAA bevolen extra veiligheidsinspecties in juli lijkt de veiligheidssituatie van de toestellen inmiddels stabiel.

India

In India zou er inmiddels sprake zijn van een snelle ontwikkeling. Het land keurt de Boeing 737 MAX mogelijk al binnen enkele dagen weer goed, zo schrijft Bloomberg donderdag op basis van een ingewijde. Volgens deze bron zou India tevreden zijn met de prestaties van de MAX sinds het toestel in onder meer de VS en Europa weer mag vliegen. Daarnaast heeft Boeing voldaan aan de verdere eisen die het land zelf had gesteld, waaronder het installeren van een 737 MAX-simulator.

Hercertificering in India zou zeer welkom nieuws zijn voor de door aanhoudende problemen geteisterde Amerikaanse vliegtuigbouwer. Het bedrijf heeft nog veel marktaandeel te winnen in het land waar de Airbus A320-familie het luchtruim domineert. Daarnaast staat SpiceJet, de enige Indiase maatschappij die voorlopig van plan is met de 737 MAX te vliegen, te springen om goedkeuring. De maatschappij rekende er eigenlijk op om vroeg in april alweer met de 737’s te vliegen. Naast SpiceJet zijn er verschillende maatschappijen, waaronder de op één na grootste MAX-klant Flydubai, die graag met de toestellen naar India zouden vliegen.

Bovendien zou de nieuwe op te richten Indiase prijsvechter Akasa binnenkort een bestelling voor zeventig tot tachtig MAX-toestellen willen plaatsen. Zo’n grote bestelling zou meer dan welkom zijn bij Boeing, wiens orderboek flink te lijden heeft onder de aanhoudende problemen.

China

Ook in China komt er langzaam vooruitgang in het goedkeuringsproces. De Chinezen waren na de twee dodelijke ongelukken in 2019 de eersten die de 737 MAX aan de grond zetten. Begin juli werd al duidelijk dat China nu zelf testvluchten met de MAX wil uitvoeren. Hiermee zette het land de deur op een kier voor een terugkeer van het toestel in het Chinese luchtruim.

Inmiddels zijn de testvluchten van start gegaan. Begin deze maand vloog Boeings ‘test-MAX’ van Seattle naar Hawaï, vanwaar het uiteindelijk door zou vliegen naar Shanghai. De eerste testvlucht vond twee dagen geleden plaats. Deze vlucht was niet volledig via FlightRadar24 te volgen, maar het toestel zou na de vlucht geland zijn in Zhoushan, waar Boeing een afleveringsfabriek heeft staan.

Boeing blijft naar eigen zeggen met de regelgevende instanties werken tijdens het doorlopen van de goedkeuringsprocessen. De vliegtuigbouwer wilde niet reageren op de testvlucht in China. Nadat de testvluchten afgerond zijn zal de Chinese luchtvaartautoriteit naar verwachting met een evaluatierapport komen. Daarna zou de pilotentraining van start kunnen gaan.

Feit is dat de 737 MAX onderdeel geworden is van een grootschalig politiek steekspel tussen de VS en China. Enerzijds zijn de landen verwikkeld in een handelsoorlog, anderzijds zijn er veel Chinese maatschappijen die graag met de MAX-toestellen de lucht in willen. Boeing-CEO Dave Calhoun verwacht dan ook dat de 737 MAX ook in China voor het einde van het jaar goedgekeurd wordt.