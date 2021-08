KLM-crew spot UFO boven Canada

Zowel een KLM-vlucht als een militaire vlucht hebben boven Canada een UFO gespot. Het zou gaan om een helder groen object dat na een tijd in een wolk verdween.

Volgens een officieel rapport dat door de luchtvaartautoriteiten is vrijgegeven, hebben een militaire vlucht (CFC4003) van Trenton naar Bonn in Duitsland en een KLM Airbus A330-300 (vlucht KLM618) op weg van Boston naar Amsterdam beide een heldergroen vliegend object gezien. De ‘UFO’ was op 30 juli boven Saint Lawrence Bay te zien aan de oostkust van Canada. Na enige tijd vloog het object de wolken in en verdween.

De waarneming vormde geen gevaar voor de toestellen. De melding is boven water gekomen nadat VICE onderzoek deed naar Ufo-meldingen. Bij dit onderzoek kwam VICE bij het Canadese Nav Canada terecht. Nav Canada is een particulier bedrijf dat eigenaar en exploitant is van Canada’s civiele luchtnavigatiesysteem. Daarnaast gaat het bedrijf ook over alle meldingen van Ufo’s (Unidentified Flying Objects). En wat blijkt: in Canada worden er aardig wat Ufo’s waargenomen. Echter hebben de waarnemingen in Canada niet veel stof doen opwaaien.

Bij de zuiderburen van Canada, de VS, nemen ze meldingen van Ufo’s wel wat serieuzer. Meldingen worden hier onderzocht door officiële overheidscomités en onderzoeksteams. Eind juni van dit jaar publiceerde de Amerikaanse inlichtingsdienst nog een rapport over 144 gevallen tussen 2004 en 2021.