Hoe Kenia een rol gaat spelen in vliegende elektrische taxi’s

Vliegende taxi’s beginnen op papier aardig van de grond te komen. Tientallen bedrijven wereldwijd zijn bezig met de ontwikkeling van deze vorm van transport. Opvallend: Kenya gaat hierbij ook een rol spelen. Lees hier hoe!

Een dochteronderneming van Kenya Airways, Fahari Aviation, zou in de toekomst wel eens “ultrakorte-afstandsvluchten” kunnen gaan uitvoeren. Dit dankzij een partnerschap met Embraer-dochter Eve Urban Air Mobility Solutions- of kortweg “Eve”. De twee bedrijven hebben een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend. Dit opent de mogelijkheid van eVTOL-vliegtuigen in het stedelijke luchtruim van Kenia.

De samenwerking is gericht op de ontwikkeling van operationele modellen voor de brede toegankelijkheid van Urban Air Mobility(UAM) ter ondersteuning van de belangrijkste markten van Fahari Aviation”, aldus een verklaring van Eve. Het partnerschap tussen de twee bedrijven hoopt een basis te leggen van concepten en procedures om “elektrische verticaal opstijgende en landende (eVTOL) vliegtuigen veilig op te schalen”.

En Kenia snakt naar een extra modaliteit. De infrastructuur van het land is erg slecht. De auto is de enige vorm van transport van en naar het vliegveld toe, waardoor de wegen vaak overbelast zijn. De samenwerking moet opties gaan bieden om een extra modaliteit toe te voegen. Eentje die de reistijd verkort van anderhalf uur naar slechts zes minuten.

Zo gaan de luchttaxi’s eruit zien © Embraer



Nieuwe markt

Elektrische luchttaxi’s zijn al een tijd flink in ontwikkeling. En maatschappijen nemen het serieus, zo plaatste Azul Airlines onlangs een bestelling van 220 toestellen. Ook American Airlines en Virgin Atlantic nemen het principe serieus en hebben inmiddels al bestellingen staan. Het biedt opties om minder bereikbare plekken goed bereikbaar te maken. Als het aan de ‘taxibouwers’ zelf ligt, moeten ze al in 2025 te zien zijn boven ons hoofd.

En naast Kenia zullen er meer plekken in de wereld zijn die zoeken naar een snellere verbinding. Veel luchthavens zijn nog slecht bereikbaar. Zo ziet Uber ook mogelijkheden om in bijvoorbeeld New York een snellere verbinding tussen stad en vliegveld te voorzien.