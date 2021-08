Nederland stuurt militair toestel naar Afghanistan

Nederland stuurt een militair vliegtuig naar Afghanistan. Dat meldt minister van Defensie Ank Bijleveld tegen RTL Nieuws.

Het toestel moet helpen bij de evacuaties van onder meer ambassadepersoneel en tolken en hun gezinnen uit Afghanistan. Volgens minister Bijleveld is contact met alle tolken die in aanmerking komen voor opvang in Nederland. “Zoals het er nu uitziet gaat het lukken om iedereen op tijd in Nederland te krijgen,” aldus de minister. “Ik kan geen garantie geven tot de allerlaatste tolk en medewerker, maar het heeft onze hoogste prioriteit.”

Volgens Bijleveld is al het ambassadepersoneel op dit moment veilig. Enkel de situatie van sommige tolken die nog niet in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn is onduidelijk. Het lijkt een kwestie van tijd voordat de organisatie heel Afghanistan veroverd heeft. Inmiddels trekken de eerste troepen ook hoofdstad Kabul in.

KLM heeft besloten het luchtruim boven Afghanistan voorlopig te vermijden. Dit betekent dat routes van Amsterdam naar Bangkok, New Delhi, en Singapore moeten worden aangepast. Hetzelfde geldt voor terugvluchten naar Amsterdam vanuit Bangkok, New Delhi, Hong Kong, Kuala Lumpur en Singapore. Passagiers op deze routes moeten rekening houden met langere vluchttijden.

Het ambassadepersoneel werkt momenteel door vanaf een locatie nabij het vliegveld, alwaar de Amerikanen voor meer beveiliging zorgen. Voor dringende vragen kan contact opgenomen worden met [email protected] of +31247247247.