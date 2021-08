Vraagje: waar staat de ‘K’ in KLM voor? | Column

“Mijnheer Elbers, nu we binnen de luchtvaartsector in de fase zijn aanbeland waarin alle kaarten tóch al opnieuw geschud worden, laten we juist dát doen wat mijnheer Plesman met KLM deed: pionieren!”, schrijft columnist Renske Dragt.

Laten we nu even eerlijk en transparant zijn: reizen is momenteel niet wat het geweest is. De stress van al die dure testen voordat je aan boord bent, de onzekerheid of alle papieren wel kloppen door de twijfelachtige boodschappen over het open- en dan weer dichtgaan van de grenzen, maakt het allemaal niet gemakkelijker. De passagiers op de longhaul-vluchten blijven grotendeels nog steeds weg: de vliegtuigen zijn niet gevuld.

Twee jaar geleden waren de blauwe toestellen wél vol. Nokkie vol. In de jaren ervoor was er ruimte gezocht (en uiteraard gevonden) voor nét even dat extra rijtje passagiers: de stoelen waren niet al te breed, de gangpaden werden steeds smaller, maar vliegen….dat deed de KLM! In het kader van bezuinigingen, want jaja, ‘van een huis dat omringd was door vuur’, gingen we als personeel naar ‘een huis dat in brand stond’. Little did we know, hoe het écht zou zijn wanneer het huis in brand zou staan. Maar het MT was leidend, ook toen regeerde de angst al, dus –hoe dan ook- er werden bezuinigingen gevonden.

Zo kwam het dat we eind 2019 in overvolle toestellen de wereld overvlogen, met een minimaal aantal stewardessen en stewards op de vlucht en het hoogste aantal passagiers per cabinelid. Zo kreeg het personeel 52 passagiers per ‘stess’ toegewezen: het hoogste aantal passagiers dat een longhaul-airline ooit aan cabineleden heeft toebedeeld. Om het allemaal toch nog een beetje ‘behapbaar’ te houden, werd er een oplossing gevonden in het aanpassen van de service (jaja, de ‘happen’ dus). De dienbladen met eten en drinken werden kleiner zodat er meer bladen in een container pasten, maar de slagroom op de taart was toch wel het rondje vuilnis ophalen met vuilniszakken waar alles ingegooid werd. Ook zat ik door de bezuinigingen in een 777-300 naar een ‘overwing crewseat’ te kijken, waar eerder een collega zat….die stoel bij een nooduitgang was toen opeens leeg, een trieste aanblik….

Deed dat wat met ons, als stewardessen en stewards? U mag dat best weten: jazeker, dát dééd wat met ons!

Ik zal met een voorbeeld duiden wat de emotie erachter is. Wanneer een vliegtuig aan de grond staat, is het toestel op zijn duurst. De truc werd gevonden in een ‘verkorte omdraai’, met andere woorden: zo snel mogelijk uitstappen, schoonmaken, afladen, inladen en weer door! De aanblik van een achterwand waarop alleen nog ‘LM’ stond, omdat de ‘K’ er was afgevallen en niet gerepareerd vanwege een gebrek aan tijd en urgentie, geeft de sfeer wel een beetje weer. Met het opschalen van het aantal passagiers, het afnemen van het aantal bemanningsleden en het chique rondlopen met vuilniszakken, was de ‘K’ van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij letterlijk en figuurlijk naar beneden gedonderd. Koninklijk? Even een eerlijk en transparant antwoord? Nou……nee.

Zult u dat gemerkt hebben aan uw stewardess? Mag ik zo vooringenomen zijn en zeggen dat dat hoogstwaarschijnlijk niet het geval zal zijn geweest? Als ‘stessen’ blijven we glimlachen, we blijven praten, we blijven kaartjes schrijven bij gelegenheden die uw en ons hart raken. Dus wellicht minder koninklijk met onze blauwe vuilniszakken, maar nog altijd (mentaal) knuffelig.

Momenteel ben ik zelf iets minder knuffelig. Ik geef het eerlijk toe. Ik ben ronduit geïrriteerd. De toestellen zitten niet vol, maar de stessen hebben het druk. Waarmee? Met het uitvoeren van een politiefunctie. De mondkapjesplicht en de korte lontjes van ‘overprikkelde’ mensen zullen onderdeel van de oorzaak zijn.

In de nieuwsartikelen waarin wordt geschreven over de buitensporige agressiviteit aan boord van vliegtuigen, komt alcohol keer op keer als mede-oorzaak opborrelen. Wanneer je ‘zuipschuiten’ aan boord hebt, creëert het zuip-tuig in een vliegtuig. Dit is geen nieuws dat ‘uit de lucht komt vallen’, beste mensen! Dit is altijd al zo geweest!

De meerderheid van de mensen zal de eigen grens qua alcoholgebruik aan boord kunnen bewaken. Het is alleen ook het merendeel van de mensen die serieus last hebben als de minderheid van de passagiers een wolk van alcohol in het brein toelaat. Weet u wie hier ook serieus last van heeft? En dat al een heel lange tijd? Het cabinepersoneel van KLM.

Het cabinepersoneel dat uitgescholden wordt, dat in het gezicht geslagen wordt, dat psychisch en fysiek aangevallen wordt door immoreel publiek dat alleen maar een ‘blauw pak’ voor zich ziet. Het publiek dat de mens in dat pak niet meer ziet. Niet meer respecteert. Simpelweg vergeet. Door die wolk…. van alcohol.

Ik kom uit een vliegersgezin. Ik ben ermee opgevoed dat – wanneer ik klaag – ikzelf moet proberen een oplossing aan te dragen. Bij deze, speciaal gericht aan de heer Elbers.

Mijnheer Elbers, nu we binnen de luchtvaartsector in de fase zijn aanbeland waarin alle kaarten tóch al opnieuw geschud worden, laten we juist dát doen wat mijnheer Plesman deed: pionieren! Als het Koninklijke van de wand is gevallen, waarom vliegen we dan niet op onze meest authentieke Kracht? Mijnheer Elbers, u wéét wat die kracht is: de Knuffelbaarheid van uw personeel.

Uw personeel dat blijft verbinden, dat blijft glimlachen, dat uit eigen beweging altijd dat extra stapje zal zetten. Intrinsieke motivatie noemen we dat. Dát is goud waard! En dát is de KLM.

Uw personeel heeft al jaren meer nadelen dan voordelen ondervonden van het alcoholgebruik aan boord. De cijfers die nu naar boven komen op basis van de mondkapjesplicht in combinatie met het serveren van alcohol geven mij de moed om dit aan te kaarten. Zal de KLM de meest Knuffelige luchtvaartmaatschappij worden wanneer er vanaf nu wordt gestopt met het schenken van alcohol? Het zal KLM wél weer het podium geven van pionier zijn. Van daadkracht. Van liefde. Voor het personeel én voor de gasten. Wees de eerste: schaf de alcoholconsumptie aan boord van de KLM-toestellen af.

KLM’s marketingafdeling is briljant! Ik zie nu al de termen voorbij vliegen: Fly Dry, No More Fights on our Flights, Fly Safe and Sober en dan met een vriendelijk glimlachende, uitnodigende ‘stess’ die virgin cocktails shaket: een Flying Low Mojito, een Cosmopolitan on the Clouds, een Bloody Blue Drink, Airborn Daiquiris of de Mile High Mai Tai, treden de wereld van de luchtvaart binnen!

Laten we wel wezen, roken was eerst heel normaal aan boord van een vliegtuig. Ook dát is nu ‘van de zotte’. Hoe moeilijk kan het zijn om op dít vlak de rede terug te brengen aan boord? Om het ‘zuiptuig’ dat werkelijk niemand aan boord wil hebben een halt toe te roepen, die de sfeer verzieken voor een ieder erom heen en dat zelfs soms de oorzaak is van het annuleren van een vlucht. KLM: sta in je kracht! Wees Knuffelig zoals alleen jullie weten te Knuffelen. En nu we toch eerlijk en transparant zijn: het is geen schande om het Koninklijke te vervangen voor het Knuffelige. De mensen (dus ook de passagiers) hebben daar al langere tijd méér baat bij….