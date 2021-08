Schiphol ziet passagiersaantallen stijgen

De luchthaven ziet het aantal passagiers toenemen in juli dit jaar ten opzichte van juli 2020.

In juli 2021 reisden er drie miljoen passagiers van, naar of via Schiphol. Dat waren er ruim twee keer zoveel als in juli 2020. Van die 3 miljoen passagiers hadden 1,3 miljoen reizigers een overstap op Schiphol. Dat zijn 650.000 unieke passagiers, aangezien passagiers die overstappen twee keer worden meegeteld: bij aankomst en bij vertrek.

Het passagiersaantal is echter nog niet terug op het niveau van juli 2019. Toen reisden er 6,7 miljoen passagiers via de luchthaven. Klik hier voor een volledig overzicht van de verkeer- en vervoerscijfers van juli 2021.

Traffic and transport figures for July 2021: https://t.co/WgMI5igt5X — Schiphol (@Schiphol) August 16, 2021