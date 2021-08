Start Turkish Airlines A330 vanaf taxibaan onderbroken

Een Airbus A330 van Turkish Airlines probeerde op te stijgen van een taxibaan op de luchthaven van het Amerikaanse Newark. De verkeerstoren wist dit nog net op tijd te voorkomen.

Turkish Airlines

De crew van de Airbus A330-300, die als vlucht TK30 van Newark naar Istanboel zou vliegen, had op de zaterdagmiddag van 7 augustus toestemming gekregen om op te stijgen vanaf baan 22R. De piloten dachten op de juiste baan te zitten en zetten de takeoff in. In werkelijkheid bleek de bemanning over de kruising van de startbaan te zijn getaxied en bevond het vliegtuig zich op taxibaan P, zo meldt The Aviation Herald.

Net op tijd kwam de luchtverkeersleiding achter het incident en gaf vlucht TK30 het bevel om de takeoff af te breken. De A330 rolde op dat moment al met een snelheid van 90 knopen, ongeveer 166 kilometer per uur, over het asfalt. De piloten wisten de start op tijd af te breken en taxieden op aanwijzen van de verkeersleiding naar een nabij gelegen holding point. Het duurde maar liefst 45 minuten voordat de remmen van het vliegtuig voldoende afgekoeld waren. Na deze wachttijd werd het toestel opnieuw gereed gemaakt voor vertrek. Na een vertraging van ruim anderhalf uur kon de Turkish Airlines-vlucht alsnog vertrekken.

Transavia

Een soortgelijk incident vond in 2019 in Nederland plaats. Toen steeg een vliegtuig van Transavia bijna op vanaf een taxibaan op Schiphol. Ook hier sommeerde de verkeersleiding de bemanning van de vlucht op tijd om de start af te breken. In dit geval hoefden de remmen niet zo lang af te koelen dat de vlucht significante vertraging opliep.