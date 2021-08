Video’s: chaos op het vliegveld van Kabul, Afghanistan

Veel landen zijn druk bezig mensen uit Afghanistan te evacueren. Daarnaast zijn er ook veel Afghanen en ingezetenen die het land proberen te ontvluchten. De situatie leidt tot chaos op het vliegveld van Kabul, de hoofdstad van Afghanistan.

De ontwikkelingen in Afghanistan volgen zich sinds het afgelopen weekend in razend tempo op. Inmiddels heeft de Taliban de overwinning uitgeroepen, is de president het land ontvlucht en lijkt de groep de macht in het land te hebben overgenomen. De Afghaanse hoofdstad Kabul vormt sinds gisteren het middelpunt van de internationale belangstelling. Veel landen zijn overrompeld door het snelle oprukken van de Taliban en proberen in hoog tempo ambassadepersoneel, tolken en andere betrokkenen uit het land te evacueren. Ook Nederland stuurde een militair vliegtuig richting Afghanistan.

Amerikaanse helikopters vliegen af en aan naar het vliegveld in Afghanistan. Er zouden mogelijk schoten op of nabij het vliegveld zijn gelost. Onder meer de Amerikaanse en de Britse regering liggen in de media flink onder vuur vanwege het snelle terugtrekken van de troepen en het verliezen van controle. Enkele weken geleden kondigde president Joe Biden aan dat de overgebleven 2.500 Amerikaanse troepen versneld zouden worden teruggetrokken. Nu stuurt het Amerikaanse leger 6.000 troepen terug richting Kabul om de luchthaven in handen te houden. Ook de Britten sturen enkele honderden soldaten. De situatie is onzekerder dan ooit en heeft geleid tot chaos op het belangrijkste vliegveld van Afghanistan.

