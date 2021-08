Vergeten schroevendraaierbitje oorzaak van afgebroken start Jetstar A320

Een Jetstar A320 verloor bij de start vermogen in de rechtermotor. Uit onderzoek van de Australian Transport and Safety Bureau (ATSB) blijkt dat een vergeten schroevendraaierbitje de oorzaak was.

Op 23 oktober 2020 vertrok het toestel van Brisbane Airport met als eindbestemming Cairns. Toen de piloot tijdens de start het vermogen liet toenemen vielen vreemde vibraties en knallende geluiden op. Dit verergerde waarbij het vliegtuig bovendien begon langzaam af te wijken naar rechts van de middenlijn terwijl de piloot het richtingsroer volledig liet uitslaan naar links. Passagiers aan boord en de luchtverkeersleiding zagen vlammen uit de rechtermotor komen. De crew activeerde meteen de omgekeerde stuwkracht en bracht het vliegtuig tot stilstand. De Airbus taxiede terug naar de gate waar alle passagiers en crew veilig van boord zijn gegaan.

Technici vonden metalen brokstukken in de uitlaat van de rechtermotor. Bij het uit elkaar halen van de motor zagen ze dat de hogedrukcompressor veel schade had opgelopen. Vervolgens werd er een schroevendraaierbitje gevonden in de ontbrandingskamer.

Schroevendraaier bitje vloog al langer mee

Onderzoekers van de ATSB stelden vast dat het bitje al meer dan honderd vluchten meevloog. Het ding was blijven liggen in de motor na onderhoud. Bij iedere vlucht werd het bitje de hogedrukcompressor ingezogen waar het de rotors en stators indeukte. Na een honderdtal vluchten had het zoveel schade aangericht dat een van de compressorbladen afbrak tijdens de start in Brisbane.

