Ilyushin Il-112 gecrasht in Moskou | Video

Een Ilyushin Il-112 is vlak buiten Moskou verongelukt. Het militaire transportvliegtuig zou bezig zijn geweest met een trainingsvlucht.

Op de beelden is te zien dat de rechtermotor of -vleugel vlam heeft gevat. Tijdens een bocht naar rechts verliest de bemanning de controle over het vliegtuig, waarna het toestel in de bomen beland en in vlammen opgaat. Er zouden drie mensen aan boord zijn geweest. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Er wordt een commissie ingesteld die het ongeluk zal onderzoeken.

Let op: onderstaande beelden kunnen als schokkend ervaren worden.

