Konijn zorgt voor flinke schade op Duitse luchthaven

Een konijn heeft voor een flinke schadepost bij de landing van een Boeing 737 van ETF Airways in het Duitse Bremen.

Het konijn kwam op de eerste maandag van deze maand in aanraking met een Boeing 737-800. Het vliegtuig behoorde toe aan de Kroatische startup ETF Airways en vloog een korte route van Dortmund naar Bremen. Tijdens de landing werd het arme konijn in één van de motoren gezogen, zo bevestigde de maatschappij tegenover Simple Flying.

Als gevolg van het incident was de Boeing maar liefst twaalf dagen in onderhoud. De schadepost was – zeker voor een startup – ook bepaald niet mals. In totaal heeft de rabbit strike ETF Airways 1 miljoen euro gekost. De reparatie van het vliegtuig kostte al een half miljoen. Daar kwam ongeveer een ton aan overige kosten bij.

Ook moest het vliegtuig tijdelijk vervangen worden door alternatieven – kosten: vier ton. Zo ving een 32 jaar oude McDonnell Douglas MD-82 vorige week een aantal vluchten van ETF Airways op. Ook schoot er een 26-jarige Boeing 767-35DER van Surinam Airways te hulp.