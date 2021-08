Norwegian vliegt eindelijk weer naar Schiphol

Norwegian is vanaf deze week terug van lang weggeweest op Schiphol.

Norwegian vliegt vanaf deze week weer zes keer per week tussen Schiphol en Kopenhagen. Vanaf donderdag komen daar de bestemmingen Oslo en Stockholm bij. De Scandinavische prijsvechter zal naar twee keer per week naar de beide laatstgenoemde hoofdsteden vliegen.

Norwegian is hard geraakt door de coronacrisis. Al voordat de pandemie begon verkeerde de maatschappij in financieel zwaar weer. In april 2020 werd tweederde van het vliegend personeel op straat gezet. Naarmate de crisis voortwoekerde werd de maatschappij genoodzaakt om nog verdergaande stappen te zetten. Van de 10.000 werknemers bleven er slechts 600 over, en in november volgde een aanvraag voor faillissementsbescherming. Begin dit jaar werd duidelijk dat Norwegian de crisis wel zou overleven, maar een grootschalige herstructurering zou ondergaan. Zo stopte de prijsvechter met de beroemde langeafstandsvluchten en werd bekend dat de gloednieuwe Boeing 737 MAX-toestellen niet meer zouden terugkeren.