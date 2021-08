19-jarige Vlaams-Britse vrouw doet wereldrecordpoging

De 19-jarige Zara Rutherford gaat een wereldrecordpoging doen om als jongste vrouw solo de wereld rond te vliegen. Woensdagochtend steeg ze op vanuit Kortrijk, op weg naar haar eerste bestemming, Schotland.

Ze gaat op pad met een Shark Ultralight-vliegtuigje. Dit kleine toestel heeft normaal gesproken twee stoelen, maar er is er één verwijderd zodat Rutherford over één extra benzinetank beschikt. De Shark Ultralight heeft een kruissnelheid van 300 kilometer per uur. Het doel is 51.000 kilometer af te leggen, verdeeld over drie maanden. Ze gaat door 57 landen over vijf continenten.

Eenzaam

Rutherford gaat helemaal alleen op pad. “Ik ben wel een beetje bang om eenzaam te zijn”, gaf ze op de radio volgens NU.nl aan.“Maar ik denk dat ik vooral mijn kat ga missen.” Ondanks dat ze verwacht zich eenzaam te voelen, kan ze wel bij iedere landing op een goede ontvangst rekenen. “Ik verblijf wel altijd bij families wanneer ik land, dus hopelijk helpt dat een beetje.”

Luchtvaartfamilie Rutherford

Toen Rutherford veertien jaar was, startte ze met het behalen van een vliegbrevet. Ze zat op een tweetalige middelbare school en later op een Engelse kostschool. Met haar wereldrecordpoging wil ze meisjes inspireren hun dromen te volgen. Bovendien hoopt ze dat meer meiden voor technische wetenschappen kiezen. De uiteindelijke droom van Rutherford is astronaut bij NASA worden.

De 19-jarige komt uit een familie die dol is op luchtvaart. Terwijl haar moeder in haar vrije tijd vliegt, is haar vader een voormalig legerpiloot. De opa en een overgrootvader van Rutherford waren piloot, én haar broertje is helemaal gek van sportvliegtuigen.

Records

Momenteel staat het record solovliegen bij vrouwen op naam van de Amerikaanse Shaesta Waiz die dit als 30-jarige in 2017 vestigde. Bij de mannen is dat de 18-jarige Travis Ludlow die halverwege juli zijn soloreis eindigde op Teuge.

Ze maakte indruk, de 19-jarige Zara Rutherford uit #Kortrijk bij de start van haar solovlucht rond de wereld. Vanmorgen trotseerde ze de wereldpers in #Wevelgem , nu nog die meer dan 50.000km lange vliegreis de wijde wereld in. Respect! pic.twitter.com/w0mUOOKXym — Bas De Wilde (@Basdewilde1) August 18, 2021