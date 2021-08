A320 komt na harde knal tot stilstand

Dinsdag 17 augustus heeft Zürich Airport twee uur een startbaan moeten sluiten. Oorzaak daarvan is een incident met een Airbus A320 van het Zwitserse Edelweiss Air.

Het toestel met registratie HB-JJL stond op de startbaan 28 om te vertrekken richting Heraklion in Griekenland. Toen de WK348 vertrok, moesten de piloten van het vliegtuig de start afbreken op een hoge snelheid van omgerekend 166 kilometer per uur. Daarna kwam de A320 op 850 meter van de startbaan bij de kruising met taxibaan J tot stilstand. Na de afgebroken take-off verzamelden de brandweer en andere hulpverleningsvoertuigen zich bij de startbaan.

Oorzaak stilstand

Achteraf bleek het te gaan om lekke band, bevestigt Edelweiss aan Nau.ch. De piloten van de A320 kregen een systeemwaarschuwing waarna zij besloten de start af te breken. Van de zes banden zaten er twee zonder lucht. Edelweiss geeft aan dat er niemand in gevaar is gebracht. 138 passagiers en zes bemanningsleden verlieten het vliegtuig per trap. Twee maanden geleden kreeg een ATR-72 van IndiGo ook een klapband, alleen gebeurde dat bij de landing.

Edelweiss HB-JJL

on rwy 28 after departure abort

(webcam captures) pic.twitter.com/64YT272Khk — Easyspotting ✈ (@Easyspotting) August 17, 2021

Harde knal in A320

Ooggetuigen op de grond laten tegenover AVHerald weten dat er grote ‘objecten op de baan achter het vliegtuig lagen’. Van de twee banden zouden de linkerhoofdbanden en de binnenste rechterhoofdband beschadigd zijn. Een passagier schetst tegenover datzelfde medium dat er een harde knal te horen was en het vliegtuig begon te schudden. Bovendien ontstond er een sterke geur van rubber in de cabine van de A320.

Het toestel is vervolgens van de startbaan weggesleept. Die was daarna twee uur buiten gebruik. De passagiers vertrokken drie uur en een kwartier later dan gepland met hetzelfde type vliegtuig, maar dan met registratie HB-IHZ, richting Heraklion Airport.

Duidelijk beeld op Flightradar24

Op Flightradar24 is goed te zien dat het vliegtuig op een derde de startbaan tot stilstand komt. De A320 van Edelweiss wil in westelijke richting opstijgen, maar nadat het een snelheid van 90 knopen bereikt, neemt de snelheid af en komt die 850 meter later stil te staan. Ook de route te te volgen van het vliegtuig dat weggesleept wordt.

De A320 breekt start op Zürich Airport af na harde knal. © Flightradar24.com