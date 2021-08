Minister maakt bekend waar evacuatievlucht heen vliegt

De eerste Nederlanders hebben woensdagochtend Afghanistan verlaten. Het gaat om twee evacuatievluchten, laat demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag weten op Twitter.

Kaag geeft aan dat veel landen samenwerken om mensen uit Afghanistan te evacueren. “De eerste Nederlanders zijn op twee evacuatievluchten vertrokken uit Kabul en onderweg naar Nederland’’, schrijft ze. ‘’We werken met onze bondgenoten hard aan nieuwe vluchten om evacuaties in de komende tijd mogelijk te maken.’’

Volgens de NOS zou Frankrijk al een nachtelijke vlucht hebben uitgevoerd. Dit was een vlucht vanaf Kabul naar Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden vier Nederlanders aan boord hebben gezeten.

Kaag blij met evacuatievluchten

Er was afgelopen dagen veel kritiek vanuit de Kamer op het plan van Kaag. Nu de eerste stap is gezet zegt ze tegenover persbureau ANP ‘opgelucht te zijn’. “Maar het is maar een eerste stap, er moeten nog veel en veel meer mensen worden geëvacueerd.”

Waar iedereen precies heen vliegt, houdt Kaag in het debat in de Kamer nog voor zich. “We willen dat pas doen als de mensen op een andere plek zijn’’, geeft ze aan. “We willen in een rap tempo veel meer mensen het land uit krijgen.’’ Ook al vertrekken de eerste vluchten vanuit Afghanistan, de demissionair minister geeft wel aan dat het nog steeds chaotisch is rondom de luchthaven.

Chaos op luchthaven

Door de chaos op de luchthaven van Kabul was het erg lastig mensen te evacueren. Afgelopen maandag bestormde een flink aantal mensen het platform van de luchthaven in Afghanistan. Bovendien hingen er veel mensen aan taxiënde en stilstaande vliegtuigen.

Daarnaast is het ook erg lastig om, als men eenmaal op het vliegveld is, de gates te bereiken. Het begint al voor de entree van de luchthaven. Daar staan de Taliban op toegangswegen. De Amerikanen bewaken het vliegveld van Kabul.

De eerste Nederlanders zijn op twee evacuatievluchten vertrokken uit #Kabul en onderweg naar Nederland. We werken met onze bondgenoten hard aan nieuwe vluchten om evacuaties in de komende tijd mogelijk te maken. @Defensie — Sigrid Kaag (@ministerBZ) August 18, 2021

UPDATE: 18 augustus 2021, 13:48 uur

Inmiddels heeft demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld laten weten waar de vlucht vanuit Kabul heenvliegt. De C-17 zou onderweg zijn naar Tblisi in Georgië. In totaal gaat het om 35 Nederlanders. Daarnaast vliegen er ook zestien Belgen, twee Duitsers en twee Britten mee. Het is overigens niet bekend of het Afghaanse Nederlanders zijn of ambassade-personeel met hun gezinnen.

Er is zojuist een C-17 uit Kabul vertrokken, met ca 35 Nederlanders en Belgische, Duitse en Britse paspoorthouders. Het toestel is onderweg naar Tblisi @MinBZ — Ministerie van Defensie (@Defensie) August 18, 2021