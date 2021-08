Lufthansa stuurt A340 richting Afghanistan

Lufthansa stuurt een Airbus A340 naar Afghanistan om te helpen met de evacuaties.

De A340-300 wordt gecharterd door de Duitse overheid en de vluchten worden dus uitgevoerd op verzoek van de Duitse regering. Om veiligheidsredenen zal het vliegtuig Afghanistan voorlopig niet in vliegen, maar zal het de mensen ophalen die door het Duitse leger vanuit Kabul naar Qatar en Oezbekistan zijn gebracht. Lufthansa zal daarmee de luchthavens van de hoofdsteden van beide landen aanvliegen: Doha en Tashkent.

De Duitse maatschappij kon binnen enkele uren vluchtbemanning inroosteren voor de luchtbrug, zo laat het bedrijf weten. Gebruikmaken van bestaande vluchtschema’s was niet mogelijk aangezien geen van de maatschappijen binnen de Lufthansa Group momenteel naar Doha, Tashkent of Afghanistan vliegen.

Sinds enkele dagen is het chaos in Afghanistan, met name op de luchthaven van hoofdstad Kabul. De Taliban hebben de macht in het land overgenomen terwijl het vliegveld nog in handen is van NAVO- en met name Amerikaanse troepen. Veel Afghanen proberen intussen het land te verlaten. Veel westerse landen die actief zijn (geweest) in Afghanistan proberen onder meer ambassadepersoneel en Afghaanse tolken te evacueren.

